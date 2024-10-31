不准說廣東話？內地女批港侍應無禮貌：不要粵語　1句掀兩地罵戰

【香港旅遊／普通話／廣東話】在香港說廣東話是不禮貌？有內地女於小紅書發文，指香港侍應會用粵語向她說話，即使她聽不懂，仍會繼續說粵語，認為這樣是「不禮貌」，要求「不要廣東話」。



帖文引來香港及內地網民爭議，有內地網民批評「香港人哪來的優越感？」、「粵語是方言，普通話是中國通用語言」、「香港普通話大眾化教育有待增強」；但有不少網民反駁，「去港澳也要尊重人家的語言，人家本就講cantonese，為什麼不讓呢？」、「入鄉隨俗好正常啊」、「是不是太針對香港這方面了，不要動不動就扣歧視的帽子啊」。



旅客來香港旅遊各有體驗。（資料圖片）

內地女指港侍應堅持說廣東話不禮貌

該內地女於小紅書以「No Cantonese please」為題發文，講述來香港旅遊不快經歷，直指「香港的服務生（侍應）們禮貌又不禮貌」，「他們會非常禮貌的用粵語跟你說話，但你用一臉懵的聽不懂他們在說什麼的表情看着他們的時候……他們還會繼續用粵語跟你說話……好像是在說『啊原來你聽不懂粵語啊，看樣子是dl（大陸）來的，那我就不讓你聽懂』」。

不過樓主強調，她只是描述部份香港侍應，「大部份服務生是真的很熱情且平等對待每個人的！」。

樓主指香港侍應會用粵語向她說話，即使她聽不懂，仍會繼續說粵語，認為這樣是「不禮貌」。（小紅書）

掀兩地網民罵戰

帖文掀起兩地網民罵戰。有內地網民指摘「香港人哪來的優越感？」、「粵語是方言，普通話是中國通用語言」、「香港普通話大眾化教育有待增強，可能還要來個十幾年吧，他們才會心甘情願承認普通話，你懂的」、「香港人就是這樣」。

隨即有大批香港及內地網民反駁，「請尊重每個地方使用的語言」、「反過來如果有人在內地用粵語跟你說話，你亦只會用普通話跟他說話，因你不會粵語。正常反應，真不懂有什麼問題？」、「千萬別去日本，日本店員都是一臉真誠的給你講解，用日文」、「我是內地的，但我覺得去港澳也要尊重人家的語言，人家本就講cantonese 為什麼不讓呢？」、「大家是不是太針對香港這方面了，不要動不動就扣歧視的帽子啊」、「入鄉隨俗好正常啊」、「呢啲po真係好乞人憎」。

帖文掀起兩地網民罵戰。（小紅書）

也有網民質疑樓主只是利用兩地話題「引流」博流量。