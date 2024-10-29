內地女闖港人婚宴食霸王餐拍抖音被罵　現真身反擊　律師：已犯法

到別人婚宴吃「霸王餐」的人，會被稱為「婚宴蟑螂」，本港網絡熱傳1段影片，指有內地1名女網紅來香港旅遊時，在未有支付「人情」、不認識新郎新娘下，「亂入」尖沙咀酒店婚禮午宴大快朵頤，還「打卡」拍片做抖音直播。主人家及賓客當時都未有發現該網紅是「白撞」，至翌日新娘才知道無朋友認識該名女子，質疑對方是有預謀「白撞入嚟食餐飯」，又驚訝對方當日表現「鬆容」、「自然」。



網民看過事件紛紛鬧爆女網紅食「霸王餐」無恥，「食霸王餐食X到咁自然」、「真係冇道德」、「真係做得出個下黐線」、「影衰你自己地方」、「報警拉佢啦」，有網民更翻出其。



面對網民批評，女網紅未有反省，反而「霸氣」回應，直斥「又一次見識人性」，強調「朋友帶去吃飯有何道歉之說」，又說「你們在底下的評論我都有截圖」，似暗示或有後續行動。網民則繼續狂轟其行為及態度，「人不要臉，天下無敵」。



大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時指出，如該女子並非主人家邀請的賓客，且假扮賓客進場並成功「呃到食物」，已干犯《盜竊罪》。根據法例，一旦定罪，可處監禁10年。



本港網絡近日熱傳1段影片，指有內地女網紅來香港旅遊時，在未有支付「人情」、不認識新郎新娘下，闖入尖沙咀酒店婚禮午宴大快朵頤，還拍片直播。（網上截圖）

內地女網紅抖音拍片闖酒店婚宴：香港吃席中

內地1名女網紅近日在抖音上載的「哈哈，香港吃席中」影片掀起兩地網民關注。事緣今年9月中，王姓新郎與新娘在尖沙咀1間酒店擺15圍婚禮午宴，該女網紅走入午宴，喝紅酒，食乳豬、蝦球、鮑魚，喝花膠湯，又向其他賓客介紹自己的大疆口袋相機，並把過程「打卡」上載到抖音，還標籤「哈哈，香港吃席中」、「艾特你的飯搭子請你吃」等。

該女網紅走入午宴，喝紅酒，食乳豬、蝦球、鮑魚，喝花膠湯，又向其他賓客介紹自己的大疆口袋相機，並把過程「打卡」上載到抖音。（影片截圖）

新娘指無付人情：有預謀白撞

然而新娘翌日才發現，原來沒有席上朋友認識該名女子，而且她進場時沒有簽名，也沒有放下「人情」，估計是「白撞」來宴會吃飯。新娘又向媒體表示，該女網民選坐1圍近門口人數未滿、「幾組朋友互不認識」的枱，且在新人歡送賓客離場前已離開，質疑她是「有預謀」，驚訝對方當日表現非常「鬆容」、「自然」。

新娘質疑該女網紅是「有預謀」。（影片截圖）

網民批食「霸王餐」無恥

影片於網絡廣泛流傳，大批網民指摘女網紅食「霸王餐」行為無恥，「去別人婚宴吃霸王餐，有沒有臉？」、「食霸王餐食X到咁自然」、「真係冇道德」、「真係做得出個下黐線」、「去別人婚宴吃霸王餐，有沒有臉？」、「影衰你自己地方」。也有網民指「真係要玩即場拆人情，逐個上台對」、「其實一向都有，不過冇人會拍埋自己罪證」、「其實真係唔容易……知有結婚，又可以搵到圍大家唔識，成晚又無人發現」、「一向都係漏洞嚟啦，迎賓嗰啲根本鬼識晒啲親戚朋友咩，有啲畀禮又話親自畀對新人，根本唔畀錢呃飲呃食好X容易」。

內地女現身霸氣回應網民指摘：又一次見識人性

不過面對網民圍攻，該內地女似乎未有影響心情，繼續上載影片分享在香港旅遊行程，更不諱言「大家好，我就是那個在香港吃席的小女孩」。她又特意拍片回應網民，形容「又一次見識人性」，強調「朋友帶去吃飯有何道歉之說」，「有些人平時找不到問題趁這個機會跟着親美和英派一起黑，還替我向香港人道歉，你看你去那邊講普通話在街裏會不會被翻白眼。人家都稱你為小分米紅（即小粉紅）」。

該女網紅拍片回應網民，形容「又一次見識人性」。（影片截圖）

該女網紅續稱，評論區「黑」她的人都是「之前的身邊人」，明言「這次諷刺我白吃白喝的人，相反我請過你們吃飯，飯店有監控，有我的付卡紀錄，你們在底下的評論我都有截圖」，似暗示對相關留言者或有後續行動。

目前相關抖音影片已被刪除，網民則截圖繼續瘋傳，批評「人不要臉，天下無敵」。

大律師陸偉雄：已干犯盜竊罪

大律師陸偉雄接受《香港01》訪問指出，如果該女子並非主人家邀請的賓客，且假扮賓客進場並成功「呃到食物」，已干犯《盜竊罪》第210章17條「以欺騙手段取得財產（俗稱行騙罪）」。根據條例，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人財產，意圖永久地剝奪該另一人財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

至於赴婚宴未有支付「人情」會否觸犯法例，陸大狀解釋，該女子不是主人家邀請的賓客，而她聲稱自己受「朋友」邀請，卻說不出這「朋友」名字，也不知該「朋友」是否認識主人家或受邀請的人，明顯是行騙。