抽血發現一症狀竟是大腸癌　8個身體警訊+10大高危險族群要留神

健康很重要，必須時常注意。台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生指出，有一位病人平常沒有任何不舒服的症狀，但是在一次的抽血報告中發現了有「輕微貧血」，結果照了大腸鏡後發現有3厘米大的腫瘤，因此定期檢查很重要，另外高危險群也要更當心。



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詹宜學在臉書發文指出，這位病人一直以來都在附近的診療院追蹤高血壓跟抽血檢查，從未做過大腸癌篩檢，所以第一次做了糞便檢查，結果檢查的數值非常高，但他平常沒有任何不舒服症狀，只有抽血報告有「輕微貧血」，因此醫生在最快的時間內安排了照無痛大腸鏡。

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檢查發現了有升結腸3厘米大的腫瘤，另一約1.5厘米大的息肉，趕緊安排切片檢查和息肉切除，並聯絡後續的轉診處置。詹宜學提醒，大腸癌早期發現治療是治癒率很高的癌症，除了定期的內視鏡檢查，就是「大腸癌糞便篩檢」，據台灣衛福部統計，每兩年一次的糞便篩檢，可以降低35%的大腸癌死亡。

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詹宜學也列出了8點大腸癌需要留意的身體警訊，以及高危險群，若是有異常建議提早做檢查。

大腸癌要留心的身體警訊

1. 血便黏液便。

2. 長期或慢性的腹部不適。

3. 排便習慣改變（大便次數改變）。

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）。

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空。

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘。

7. 不明原因體重減輕。

8. 腹部出現不明腫塊。



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大腸癌的高危險群

1. 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲。

2. 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關。

3. 飲酒、吸煙者。

4. 糖尿病。

5. 肥胖。

6. 排便習慣不正常、長期便祕。

7. 愛吃紅肉者。

8. 遺傳性非息肉性大腸癌的患者。

9. 家族性多發性息肉症候群的患者。

10. 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者。



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