「零死角女神」揭悲慘童年 母癌逝要同學接濟 獲錢小豪暖心安慰
撰文：中天新聞網
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「零死角女神」林岱縈（小鹿）日前受邀擔任紅心字會「弱勢家庭營養餐費暨生活扶助」公益大使，接棒港星錢小豪一起做愛心。
林岱縈透露會想做公益是因為媽媽在她升中一時罹癌過世，當時為了省錢、照顧兩個妹妹，自己經常過著有一餐沒一餐的生活，幸好有家中開早餐店的同學發現這個情況，都會多帶一份早餐給她，這個恩情讓她難以忘懷。
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談起成長過程，林岱縈堅強的忍住淚水，在她升中一時媽媽罹癌過世，爸爸又忙著工作要賺錢養家，家庭也曾一度出現經濟危機。
為了省錢，她經常過著有一餐沒一餐的生活：
為了省錢會沒吃東西，有天被同學發現問我：『妳有吃早餐嗎？』她看我都沒早餐吃，所以都會多帶一份早餐來學校給我，在生活上也給予我許多的幫助，這位同學就是我最要好的閨蜜，真的很謝謝她。
因為有這位同學，讓她體認到「愛」與關心他人的重要，錢小豪也鼓勵她：
這些經歷都是財富！
林岱縈表示閨蜜的心意讓她想過得更好，但還是會因爲童年的經歷對金錢有不安全感，「我從小就是很省，不太會亂花錢、會存錢」。
從高中就開始打工幫忙養家的她也透露目前存款累積相當不錯：
再過幾年就可以努力接近8位數。
她也表示想存首款買樓：「還在努力。」
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