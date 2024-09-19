網紅胸下驚現超長疤痕「原來曾患癌症割腎保命」：活下來的證明
撰文：中天新聞網
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YouTube頻道擁有86.5萬粉絲的網紅「一隻阿圓」17日在IG曬出與朋友一起創辦的內衣品牌，親自穿上自家產品，有網友發現，阿圓的肚皮上有一條疤痕，對此，她笑稱回應「活下來的證明。」
一隻阿圓在影片中穿了多款內衣，在鏡頭前扭腰擺動，為了就是測試內衣的穩定性給粉絲看，不過有網友發現，她胸下有一條疤痕，因此好奇問「那一條很長的是疤痕嗎？怎麼那麼長」對此，阿圓以幽默口吻回應：
活下來的證明，哈哈。
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關於這條傷疤，阿圓過去就曾解釋過，在她2歲時，癌症腫瘤幾乎包覆她的右邊腎臟，父母親忍痛同意醫師摘除她的右邊腎臟。阿圓現在體內剩下一顆腎臟，她也坦言自己非常不喜歡有人開有關腎臟的玩笑話。
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