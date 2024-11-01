兒子失蹤4年房內「化成白骨」　父被控遺棄屍體罪　1原因獲判無罪

韓國有寓所發現人體骸骨。當地有老翁於2019年報稱兒子失蹤，可是警方尋人多時無果，直至去年5月老翁朋友上門拜訪，意外打開兒子房門，於房內發現一具化成白骨的屍體，證實就是老翁失蹤兒子。檢察院之後以家中擺放屍體、沒有為死者舉行喪禮、屍體化白骨理應傳出難聞異味為由，認為老翁對兒子死亡一事知情不報，故控告他「遺棄屍體罪」。



惟老翁解釋他和兒子甚少交流，根本不知對方於房內去世，而經常到老翁家中作客的弟弟以及友人亦表示，「我們從未聞到屍體腐爛的臭味」。法官綜合以上證供，考慮死者房間雜亂、堆滿垃圾且有臭味，加上案發現場沒有他殺迹象，相信老翁對兒子死亡一事不知情，故判其無罪。



韓國有男子失蹤4年，父親友人去年上門作客，揭發屍體早已在房內化成白骨。（示意圖／GettyImages）

男子屍體於房內化成白骨

綜合韓國媒體報道，釜山1名70多歲老翁於2019年7月報案，指自己30多歲兒子失蹤，可是無論警方如何尋找，都未能尋到對方下落。直至2023年5月20日，老翁有好友登門拜訪時，意外打開兒子房門，發現一具已經化成白骨屍體，經警方調查，證實白骨正是老翁失蹤多時的兒子，推測其死亡時間為2019年4月。

七旬父被控「遺棄屍體罪」

當地檢察院認為老翁涉嫌知情不報，明知兒子死亡卻任由家中擺放屍體，4年以來沒有報案以及為對方舉行喪禮，加上屍體變成白骨，理應傳出難聞異味，故依「遺棄屍體罪」起訴老翁。惟老翁解釋自兒子成年後，和對方甚少交流，亦從來不會進去對方房間，堅稱對兒子離世毫不知情。

老翁的弟弟和好友亦幫忙作證，指他們經常到老翁家中作客，但他們亦未曾發現死者遺體，又表示「我們沒有看到屍體，因為（死者）房間裏堆滿了垃圾和雜物」、「我們從未聞到屍體腐爛的臭味」。

法院認為死者房間堆滿垃圾有臭味，且案發現場沒有發現他殺迹象，相信老翁對兒子去世不知情，故判其無罪。（示意圖／GettyImages）

法院判處老翁無罪

釜山地方法院審理案件時考慮到，由於老翁住處位於重建區，房屋老化問題嚴重，加上死者房間雜亂、堆滿垃圾有臭味，案發現場亦沒有發現他殺迹象，認為老翁可能對兒子屋內死亡一事不知情，故判處其無罪。不過，至今仍未能得知死者真正死因，警方只能推斷他是輕生而亡。

（綜合）