失蹤人妻伏屍床底！夫、父、老爺奶奶曾被扣查　列謀殺案謎團未解

馬來西亞日前發生案情成疑的謀殺案。28歲年輕人妻把3歲兒子送上學後突然失蹤，家人無法聯絡她後隨即報警，惟人妻失蹤約8小時後，被丈夫發現離奇伏屍在家中床底。警方調查後，驗屍報告證實死者頸部有勒痕。相信遭受到外在壓力所致，故排除是自殺，而案發單位的閉路電視影像則不知去向。



警方把案件列作謀殺處理，一度扣查女死者丈夫、老爺、奶奶及父親長達2周，最終將他們釋放。家屬已領回遺體後進行火化和殮葬，但案件仍然謎團處處，真兇尚未落網。



28歲女事主吳儲霓失蹤約8小時後，被丈夫發現伏屍在家中床底，頸有勒痕，警方列作謀殺案處理。（網上圖片）

與丈夫職場認識相戀結婚

據了解，28歲華裔女死者吳儲霓在4名兄弟姊妹中排行第3，在當地的格賓工業區工作時認識27歲施姓男子，2人相戀後結婚。吳女婚後搬離娘家，入住夫家成為全職家庭主婦，並與老爸奶奶同住，她生前和擔任工廠主任的丈夫育有1名3歲兒子。由於施男和父母皆在格賓工業區工作，一家人前年3月在關丹英迪拉馬哥打購買了住宅，該處距離格賓工業區甚近，可方便工作。

失蹤後離奇伏屍家中床底

8月14日早上9時許，吳女送兒子到幼兒園後即失蹤，連手機都關掉，家人和法找到她。吳女的62歲父親當日下午3時許報警尋人，報稱女兒沒有回覆WhatsApp訊息，其他親友都無法找到她。吳女失蹤約8小時後，其丈夫報稱於在家中床底發現屍體。

丈夫、父親、老爺奶奶曾被警方扣查

案件震驚各界，警方經調查後列作謀殺處理，援引刑事法典第302（謀殺）條文展開調查，並扣查女死者的丈夫、父親、老爺和奶奶，各人年齡介乎27至62歲，並一度申請延長扣查，直至案發後2周，即同月28日，4人先後被釋放。警方一直強調，沒有將他們列為疑犯，只是根據程序申請延扣，以協助調查。

警員重返發現女子屍體的單位調查。（網上圖片）

吳儲霓的遺體在殮房放置約2周後，由家屬領走設靈舉殯，並於9月1日早上進行火化，10多名親友到場，送其最後一程，女死者丈夫、父親、老爺及奶奶有份主持治喪儀式，4人表現平靜且不時交談，與其他親友均婉拒接受訪問。

涉案單位閉路電視影片不知所終

彭亨州總警長拿督斯里耶哈出席其他活動時回應案件，女死者家中閉路電視影片不知所終，而屋內沒有被強行進入痕跡，根據驗屍報告，死者頸部有勒痕，相信遭受到外在壓力所致，故排除自殺可能性。警方仍將案件列作謀殺處理，犯案動機仍在調查中，呼籲任何民眾如有有用資訊，請聯絡警方。

媒體事後到場了解，發現女死者住所被打理得非常整齊，而且種有不少植物，塑造綠意環境，警方不時重返現場搜證調查，同時索取鄰居閉路電視片段。街坊接受媒體訪問表示，並不認識涉事家庭，但未曾聽到單位傳出爭吵聲，印象中施男比較文靜。而吳女的小學同學指出，最後一次和對方見面是案發前2至3周，吳女一切如常，詎料突然傳來噩耗，希望警方能盡快破案。

（綜合）