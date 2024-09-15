吵架斷聯4年！男子回家揭獨居父去世多時　屍體化白骨離奇無異味

馬來西亞有寓所發現一副人體骸骨。當地有男子因和父親吵架離家，長達4年沒有聯絡，近日決定回家探望對方時，卻發現父親早已去世，屍體更化成白骨。由於死者早年和妻子離異、生前曾告訴友人以及鄰居打算回鄉、加上他死去多時卻沒有異味傳出，以致無人發現其過身，直到骸骨被人發現，眾人亦極為震驚。



當地警方表示，死者兒子於2020年最後一次聯絡父親，兩人往後就此斷聯，而且死者患有高血壓，亦曾中風，故將案件列作猝死案調查，並已把死者骸骨轉交予其家人處理。



死者離婚後獨居於事發單位，且兒子數年未前去探望，無人得知他早已身亡。（示意圖／GettyImages）

獨居長者和兒子斷聯4年

綜合馬來西亞媒體報道，事發於9月5日，當地一名男子回家探望父親時，發現對方早已離世，屍體更化成白骨。該死者今年剛過60歲，為退休人士，自從和妻子離婚後便獨居在事發單位，而兒子亦於4年前和他大吵一架後，再無回家探望以及聯絡。

馬來西亞有男子因和父親吵架，長達4年無聯絡，近日回家時發現對方早已去世，屍體更化成白骨。（網上圖片）

兒子入屋驚揭父親骸骨

直至近日，兒子終於回家，他發現大門被鎖上，於是透過公寓管理處協助打開家門，卻發現客廳有一副白骨，立刻報警。有消息指，推測死者死亡時間應為4年前，不過因為他生前曾告訴相熟人士想要回鄉的打算，加上他死去多時，卻從未傳出異味，所以友人以及鄰居皆沒有察覺對方失蹤，以為他只是回鄉養老，直到骸骨被人發現，眾人知悉真相亦極為震驚。

冼都警區主任助理總監蘇卡諾（Ahmad Sukarno）交代案件時指，死者兒子於2020年最後一次聯絡父親，兩人往後就此斷聯。另外死者患有高血壓，亦曾中風，故將案件列作猝死案調查，並已把死者骸骨轉交予其家人處理。

（綜合）