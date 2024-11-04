叫外傭換床單　竟記憶枕連整張被直接塞洗衣機　事後1句港媽傻眼

外傭做家務手法千奇百趣，僱主最好交代清楚！有港媽近日在討論區大呻，日前叫新請的外傭姐姐幫手換枕頭套床鋪被單，發現對方沒有將枕袋被袋拆開，直接將整個記憶枕及被子塞入洗衣機，枕頭基本上已報銷，「張被洗完出嚟仲滴緊水，佢問我洗衣機係咪壞咗」，令她極為無奈。網民提醒新手外傭必須親自調教，「你要將所有工作示範1次」，但有人質疑拆出被套枕套才放入洗衣機其實是常識，質疑「佢似玩嘢」、「扮蠢做少啲」。



港媽指家中新聘外傭直接將整個記憶棉枕頭、被袋連芯掉進洗衣機，令所有床品都「洗壞」。（示意圖/Unsplash）

記憶棉枕頭連整張被塞洗衣機

樓主在親子王國以「工人姐姐將枕頭放入洗衣機洗」為題發文，大呻近日家中新聘外傭姐姐，讓她幫忙換床單、枕頭套、被套等，未料她未有拆開清洗，而是將整個記憶棉枕頭、被袋連芯塞進洗衣機，記憶枕基本上可報廢。樓主指「張被洗完出嚟仲滴緊水，佢（外傭）問我洗衣機係咪壞咗」，她解釋床上用品一定要拆出才可放入洗衣機，「佢答我佢唔知」、「枕頭被要拆套先洗唔係正常嘅咩？定係我才疏學淺」。

不少同是僱主的網民回應，認為新手家傭必須親手調教，不懂實屬正常。（示意圖/Unsplash)

網民質疑外傭「玩嘢」

網民認為如果外傭是新手，樓主最好「畀時間和心機逐樣教」、「第1次來港工作一定咩都要講清楚」、「白紙嚟㗎？ 嘔血，有排教，小心整壞洗衣機」、「可能佢鄉下用薄被，無用被套，可以直接洗，但枕頭就有問題」。亦有人提到，其實視乎材質，有些枕頭的確可放入洗衣機，樓主回覆指「今次真係唯有當買個教訓，以後同佢講咩都清清楚楚」、「以前都請過印尼姐姐都唔係咁，本身佢好似咩都話明咁…我依家真係知驚，全部嘢都叫佢做一次俾我睇先」。

然而，部份網民質疑外傭在「玩嘢」偷懶扮笨，「想搏麻煩，下次唔洗做」、「唔將個床褥擺埋落去洗」、「其實我有樣嘢唔明，係咪特登㗎？唔通家鄉冇枕頭／被？」。

（親子王國）