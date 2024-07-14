在家自煮以為更健康　男子驗出患雙癌　女傭為慳錢亂用1鍋具出事

出外用餐一般不及在家自煮健康，不過台灣有醫生分享例外個案，指有男病人為了健康，多在家用膳，可是負責煮食的女傭為了省錢，不肯換掉已嚴重掉漆的不沾鍋，以致男子在數年後患上腎臟癌及膀胱癌，驗出體內有滿滿致癌物。



營養功能醫學專家、劉博仁醫生指男病人被驗出體內的致癌物遠超正常水平。（facebook圖片）

營養功能醫學專家、劉博仁醫生在節目《小宇宙大爆發》上分享案例，一名男病人長期工作忙碌，所以平時騁請阿姨在家幫忙準備餐點。然而，某日阿姨發現家中的不沾鍋嚴重掉漆，但為了省錢卻不換掉，也因此男病人在數年後被證實罹患腎臟癌及膀胱癌。

根劉博仁醫生續稱，據醫院的檢查報告，男子體內的全氟碳化物數值過高，全氟辛酸（PFOA）檢測值7.17，正常值為1.6至7.7；全氟辛烷磺酸（PFOS）檢測值35.97，正常值為3.5至25.7；全氟壬酸（PFNA）檢測值0.58，正常值0.3至2.1，而「全氟辛酸」及「全氟辛烷磺酸」已被證實與腎臟癌有關。

男病人因女傭錯誤使用不沾鍋，數年後被證實罹患腎臟癌及膀胱癌。（示意圖／GettyImages）

劉博仁醫生更表示他過往經驗是，通常10個人來檢測，就有1個人的全氟碳化物數值偏高，主因不小心吃下不沾鍋的鐵氟龍。他提醒市民購買不沾鍋前最好要先詢問是否含有鐵氟龍（PTFE）成分；若有的話，只要鍋具出現刮痕，就應該換掉。

最後劉博仁醫生強調，鐵氟龍的半衰期很長，通常要1至2年才能排乾淨，體內累積過多鐵氟龍或會導致肝硬化及癌症上身。