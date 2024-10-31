驚！大批警截查小巴乘客無戴安全帶　要罰$XXXX慘了　網民：抵罰

【罰款】乘搭小巴、的士緊記要佩帶安全帶！有柴灣街坊在網上群組發相發文表示，在小西灣1棟工業大廈旁目擊大批警員，截查小巴等公共交通工具上乘客有否佩戴安全帶。根據法例，小巴上沒有佩戴安全帶的乘客，最高可被罰款 5,000元及入獄3個月。



事件引來網民熱議，「一早就要執法啦！10個9個坐小巴都唔攬安全帶！抵告！」、「不想罰款就要扣好安全帶」；也有網民無奈表示，「小巴啲安全帶好多都拉唔出，壞晒」。



有柴灣街坊在網上群組發相發文表示，在小西灣1棟工業大廈旁目擊大批警員，截查小巴等公共交通工具上乘客有否佩戴安全帶。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

警員截查小巴乘客有否佩戴安全帶

有柴灣街坊周二（10月29日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，指當時下午2時30分目擊小西灣啟力工業大厦旁邊，有多名警員「捉公共車輛乘客冇扣安全帶」，當中以小巴及的士乘客為主。

從相片見到，現場停泊多部警車，旁邊有綠色小巴、的士及輕型貨車看似正在排隊等候檢查。

相片見到，現場停泊多部警車，旁邊有綠色小巴、的士及輕型貨車看似正在排隊等候檢查。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

相片見到，現場停泊多部警車，旁邊有綠色小巴、的士及輕型貨車看似正在排隊等候檢查。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民撐執法：抵告

網民看後議論紛紛，「一早就要執法啦！10個9個坐小巴都唔攬安全帶！抵告！」、「不想罰款就要扣好安全帶」、「上車即扣安全帶！養成好習慣」；也有網民無奈表示，「小巴啲安全帶好多都拉唔出，壞晒」、「其實好多紅的小巴司機嗰條帶，中間扣住冇回彈功能，都應該重視」

根據法例，小巴上沒有佩戴安全帶的乘客，最高可被罰款 5,000元及入獄3個月。（資料圖片）

小巴乘客無戴安全帶可罰款及監禁

根據法例，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶；沒有佩戴安全帶的乘客，最高可被罰款5,000元及入獄3個月。

其實警方過往已進行過相關行動。2023年5月，港島總區交通部聯同各警區在區內進行代號「駒始」（KICKSTARTER）執法行動，打擊與公共服務車輛相關交通違例事項，包括沒有穩妥繫上安全帶等，當時人員共發現24名公共小巴乘客沒有穩妥繫上安全帶，向相關人士發出傳票。