爭鮮阿伯想爭先！打尖入座被阻怒吼：給我閉嘴　女店員1句KO獲讚

到多顧客等候的餐廳用膳要排隊是常識吧？網絡瘋傳1段影片，指台灣爭鮮有1名70歲老伯因不滿排隊等候多時，指自己是「老客人」要求「先入座」；女店員要求「按照號碼」等候，老伯卻發惡指着女店員怒罵「妳少來那一套！」。女店員最終用「絕招」成功阻擋老伯，老伯則邊要求女店員「閉嘴」，邊被同行女伴拉走。



影片引來網民熱議，紛紛大讚女店員「做得好」，「真心佩服這位女性服務員，在這種情況下還能理性、耐心的回應面對」、「是我我就直接轟人了，她的態度真的好讚」。也有網民批評老伯行為離譜，「為什麼大部份老人都愛倚老賣老」、「按照單號順序入場很難理解嗎？」。



網絡瘋傳1段影片，指台灣爭鮮有1名70歲老伯想打尖入座，指罵女店員。（影片截圖）

爭鮮要排隊 老伯打尖想爭先入座

有食客上周六（10月26日）於社交平台threads發布影片，指當日到台灣1間爭鮮排隊入座用膳，詎料有老伯插隊要求「先入座」，令他相當不滿，「下一組客人明明就到我們，這個老人在那邊倚老賣老說自己70多歲了，是老客人，為什麼不能先入座，當路邊攤在吃？」。

影片見到，女店員及老伯在店舖門口爭執。（影片截圖）

女店員冷靜應對KO老伯

影片長46秒，見到女店員及老伯正在店舖門口爭執，女店員表示「（排隊號碼）未到你啊」，老伯則激動說「還未到我？我已經抽了喇！」，又稱他先到場，有空位為何不能坐，「你那空位要不要給我」。

女店員表示「（排隊號碼）未到你啊」，老伯則激動說「還未到我？我已經抽了喇！」，又稱他先到場，有空位為何不能坐。（影片截圖）

同行女伴把老伯拉走

女店員解釋「我們有抽號碼牌，按照號碼來」，老翁即火冒三丈指罵女店員，「我跟你講，妳少來那一套！我來的時候沒半個客人在這裏！」。女店員繼續冷靜地向老伯解說，「前面都有抽號碼牌，他們都有在外面等啊，對不對？」。

老伯聞言沉默片刻，指着女店員重複要求「妳現在給我閉嘴！妳現在給我閉嘴，你不要來那一套！我跟你講」。這時老伯女伴把他拉走，影片至此結束。

老伯指着女店員要求「妳現在給我閉嘴！妳現在給我閉嘴，你不要來那一套！」，最終被女伴拉走。（影片截圖）

網民大讚女店員

網民看過影片大讚女店員「做得好」，「我必須說那個帶位的人員情緒管理簡直神，她怎麼能這麼波瀾不驚，麻煩公司看到可以加薪了 」、「真心佩服這位女性服務員，在這種情況下還能理性、耐心的回應面對」、「是我我就直接轟人她的態度真的好讚」。

也有網民批評老伯行為離譜，「怎麽會有這種客人，現在早不用排隊都是抽號碼牌在店外隨便找地方等，還叫店員閉嘴，如此無禮，誰理你那套」、「為什麼大部份老人都愛倚老賣老」、「按照單號順序入場很難理解嗎？」、「我遇過在捷運站不排隊的阿伯，車廂到站他直接插隊，我直接拒絕他插隊，他居然可以回我他都幾歲了還要排隊，我就回他你既然這麼多歲了還不懂要排隊，然後在車廂內他一直作勢要打我，最後還好有看不下去的乘客，幫我跟站務人員通知了」。

台灣爭鮮指遺憾：感謝門市經理沉穩妥善應對

台灣爭鮮事後發聲明表示，始終尊重並珍惜每位顧客用餐權利，對此次事件發生深感遺憾，同時感謝當下門市經理以沉穩和妥善應對維持現場秩序，為每位顧客提供愉快用餐體驗。爭鮮又說，將持續努力，讓每位顧客都能享有愉快用餐體驗。