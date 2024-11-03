好人好事｜港鐵陌生男助搬行李篋上樓梯　小紅書女：好像看到天使

熱心助人是美德！有來港3年的女生在小紅書發帖，表示日前帶着2個行李箱返港，從港鐵站出站上樓梯時，先把較小的行李箱搬上去，再回頭搬大的。沒想到1名陌生港男進站時見到她，主動幫她將大行李箱搬上樓梯，之後就默默離去。樓主大為感動，指自己已非首次獲陌生港人相助，並表示「感恩，又一次在香港感受到人性的善」。



樓主指1名陌生港男見到她在搬行李箱，於是主動幫忙將大行李箱搬上港鐵樓梯。（小紅書）

該名來港3年的網民在小紅書以「媽媽，我好像又看到天使了」為題發帖，講述受到陌生人相助的事件。日前她於晚上回港，帶着1大1小兩個行李箱乘坐港鐵返回新居。當時已經很晚，她出站後，因為不熟悉港鐵站的升降機位置，故出站時選擇了只有樓梯的出口。

樓主指，樓梯約有10多級，她先把體積較小的行李箱搬上樓梯，再返回樓梯下方，「準備一點一點的把大箱子挪上去」。就在樓主搬了2步後，樓梯上方有1名「清爽乾淨的青春男生」徑直向她走下來，二話不說就拿走樓主的行李箱搬上樓梯。

樓主表示港男幫她將行李箱搬上港鐵樓梯後，就默默離去。（資料圖片）

樓主表示對方「動作太快了」，她只好連忙道謝並向對方表示一起搬，但男生只是冷淡地說了句「不用」，就把她的行李箱搬上去。男生幫完樓主後，就頭也不回地就再度走下樓梯進入車站。

非首次獲港人相助

事件令樓主非常感動，直言「感恩，又一次在香港感受到人性的善」。她又憶起來港3年的歲月間，遇到過不少善心人幫忙，像是「不善言辭的中年大叔」、「忙於趕路的健身阿姨」，雖然她未有說明是如何受助，但就希望學習助人精神，「未來也多多的、力所能及的幫助他人吧」。

樓主憶起來港3年的歲月間，遇到過不少善心港人幫忙，非常感動。（《單戀原聲帶》劇照）

網民齊讚港人善良

帖文引起網民熱議，有不少網民指港人「外冷內熱」，平日表情總是冷冷淡淡或者很少搭訕，但當見到他人有需要時都會主動幫忙，「我們香港人見到有人需要幫助會主動去幫助，因為我們有需要的時候別人也會幫助」、「香港這種來去匆匆又熱心的陌生人真的很多，這種無條件的善意真的讓人心裏暖暖的」、「其實我遇到的港人都蠻好的」。

另外有網民就分享類似經歷，讚揚港人熱心，「有一次趕車崴腳手機摔出去了，旁邊香港人都會來幫忙扶我、幫我撿東西，真的很感動很愛香港的人文」、「我有過好幾次被陌生路人主動幫助，加上認識的香港朋友人都超級好，因此我永遠對香港人有好感」。

（小紅書）