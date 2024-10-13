偷食泡麵反被讚　女生被杯麵底一行字搞喊　網民感動：暖胃又暖心

撰文：聯合新聞網
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泡麵是不少人的宵夜首選，一名網友分享半夜突然想吃泡麵，拿了一盒韓國拉麵要打開時，看到底部竟有一行字，讓懂韓文的她感動大喊「要哭了」。

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網友在threads貼出一張韓國泡麵的照片，可以看到泡麵底部有兩行數字和一行韓文字，原PO看到後激動表示「半夜偷吃泡麵看到這個，我要哭了」。貼文一出引發熱議，底下有網友解釋那行韓文字的意思是：

「*你現在也在發光*」
「你現在依然耀眼，即使吃了泡麵也沒關係的，你還是很漂亮，這個小標語，大概是想起到這個作用吧」

至於2025.02.14則是保存期限。

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另有網友發現不同韓國泡麵底部不一樣的句子，包括：

「吃掉它並擺脫它！」
「我們一起堅強！」。

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其他網友則紛紛留言：

「偷吃泡麵也會被稱讚，台灣泡麵可以也跟進嗎」
「去查發現好多泡麵都有這樣寫，超暖」
「沒想到吃個泡麵不只溫暖胃，連心都一起療癒到了⋯」
「若是在低谷期，看到真的會大爆哭耶」
「早餐店飲料可以跟進嗎」

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也有人解釋：

「2027 B182應該是編號」。

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但也有網友滿頭問號：

「不會韓文的人：蛤」
「原本以為2025.02.14截止，為什麼要哭？」
「情人節快樂的意思嗎」
「妳現在光芒四射，但只能維持到明年2月14日。應該是暗示明年情人節那天感情會有變化」
「吃多了頭頂就會發光，大概是這意思吧」
「看不懂還以為2025製造、2027到期」
「未來泡麵」。

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