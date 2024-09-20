坐港鐵不適暈倒　乘客職員齊相助　小紅書女感動：感受到人文關懷

熱心助人是港人美德。近日有女生在小紅書發帖，表示日前乘搭港鐵時不適暈倒在地，清醒後發現已有不少熱心乘客扶她坐好，其中1名醫生乘客更一直在旁照顧，並幫她叫救護車。所幸她稍作休息已有改善，不需送院。她受善心乘客、港鐵職員、救護員幫助，深受感動，於是發文大讚「所有人和工作人員都特別友善」。



1名內地來港修讀碩士課程的女生在港鐵上暈倒，獲乘客、港鐵職員及救護員幫忙。（資料圖片）

該內地來港修讀碩士課程的女生，在小紅書上以「在香港地鐵裏暈倒，感受到特別的人文關懷」為題發帖，指日前與朋友會面，小酌了1杯雞尾酒，由於她喝酒易泛紅，臨分別前朋友還特別問她有沒有事。當時她並未覺得什麼，便獨自乘坐港鐵回去。上列車後，她突覺頭暈欲睡，於是靠在旁邊，之後就突然失去意識。

到她清醒過來後，睜眼就發現一群人圍着她，問她有沒有事，而且她還被扶到月台椅子上。原來她在列車上暈倒，乘客及港鐵職員便出手相助。其中1名男乘客是醫生，一直陪在樓主身邊，並幫她叫救護車。

樓主在小紅書發帖分享是次經歷，並形容為「社死」。（小紅書）

幸獲乘客、職員及救護員幫忙

樓主表示「這時候我還不敢相信，因為我完全沒有印象，也不知道發生了什麼」，只好向旁人表示「就是感覺很困」，而之後又有人拿着工具幫她量血壓等。不久救護車來到，救護員幫她檢查，並冰敷其頭部，及再三詢問她是否需要入院。

樓主指「我此時已經被嚇清醒了，一點也不困了，就和他們說我沒事」。她亦將目的地車站告知港鐵職員，隨後就上了列車。沒想到一到車站，就有2名「小姐姐」（相信指港鐵女職員）準備好輪椅等候，「我沒想到他們竟然這麼貼心，隨後我說我可以走路，小姐姐便把我送到了小區門口」。

救護員為樓主檢查身體。（小紅書）

事後，樓主憶述經歷，深受感動，並表示「今天真的很神奇，但是所有人和工作人員都特別友善」。她亦透過帖文感謝該名醫生乘客，「在這裏真的非常感謝那位醫生大哥，一直安慰我，後來一直等到醫護人員來了才悄悄離開」。

網民指港人面冷心熱

帖文引起網民熱議，有網民表示亦曾試過乘坐港鐵時身體不適，獲好心乘客幫助，「去年在地鐵經痛，感覺眼前發黑，痛到說不出話。有一個帶孩子的媽媽發現了，給我讓了座，扶到她座位上了」。也有網民回應樓主表示「我也試過一次，比你輕微一點但也挺尷尬的」，旁邊1名女乘客見他暈倒嚇了一跳，連忙詢問是否需要叫救護車。

另外不少網民指港人雖表情淡漠，但大多熱心助人，「外冷內熱」、「雖然陌生人平時顯得很冷漠，但關鍵時候香港社會的公德心和人情關懷還是非常好的」。

（小紅書）