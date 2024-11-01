情侶拍爆夾公仔機玻璃片瘋傳！疑不滿遭公審私訊鬧X街　台主咁做

香港近年掀起夾公仔熱潮，各區夾公仔機越開越多。有台主（承租夾公仔機經營，擺放獎品）近日分享不幸事件，並於社交平台公審1對情侶夾公仔時，不但嘗試伸手到公仔機內「撩出公仔」，更不斷用力拍打玻璃致破裂，最終玻璃碎滿一地。雖然兩人已即時賠償1,500元予場主（店舖經營者），但她苦呻「我呢2日都淨係做到下半格生意」，引來網民紛紛譴責涉事男女劣行。



惟事件仍未完結，涉事男女發現樓主在網上公審他們的行為，隨即傳短訊怒斥「收咗錢唔該你del咗條片啦，X街」，揚言「無入錢都打你玻璃呀」。樓主無奈表示，1,500元是賠償予場主，「我咩錢都無收到」，她事後要花費數小時清理玻璃碎和執貨，公仔機亦只有下半格能正常運作，不滿2人態度遂報警備案。



有情侶夾公仔時不斷拍打公仔機玻璃，終致玻璃碎滿一地。（threads影片截圖）

情侶暴力拍打夾公仔機

該女台主在threads上傳影片，事發於10月29日（周二）晚上約10時30分，兩名男女站於公仔機前嘗試夾公仔，其中女方率先拍打公仔機玻璃，之後又慫恿男方「你試吓拍吓佢」，男方聞言隨即用力拍打，中途更伸手到公仔機內，試圖「撩出公仔」。

玻璃最終被打爆

男子之後見「策略」無用，再次用力拍打玻璃時，玻璃疑承受不住外力，最終被打爆，玻璃片碎滿一地。當時兩人被嚇到退後，女方見狀隨即卸責，稱「你死啦，今舖」，而男子亦呆在原地，嘆道「唉，瀨嘢」，片段至此告終。

台主網上公審涉事情侶

女台主事後於帖文公開閉路電視片段，指「覺得佢哋係拍開拍慣」，她發現兩人對公仔機拍打逾2分鐘，入錢亦不足100元，事後只賠償1,500元予場主，「佢哋賠完錢拍拍蘿柚就走咗」。樓主不滿質疑「覺得唔好玩，覺得個台X可以唔玩，而唔係咁樣搞啲細舖」，並借事件呼籲其他台主小心。

事件引發網民關注，紛紛指責涉事男女行為缺德，「睇嚟佢係想拍出，唔係夾出」、「天生一對…正常人都會阻止自己朋友咁做！」、「好好笑，出事即刻走先」、「明明佢（女子）自己都有份拍」。

台主收到恐嚇短訊

樓主之後於IG更新事件後續，指被對方出言恐嚇。從她上載到限時動態的對話截圖可見，疑似拍爛玻璃人士向她傳送訊息，斥責她將事件以及兩人外貌公開，「收咗錢唔該你Del咗條片啦，X街」，又稱「無入錢都打你玻璃呀」。

有網民建議樓主報警求助，「強烈建議樓主報警處理，呢啲不法之徒絕對唔可以姑息！自己有錯在先仲咁X惡係咩玩法？一於奉陪到底」、「俾咗錢（賠償）唔係大晒，先刑事毁壞，後再刑事恐嚇，全部都入得」、「告X佢地啦，$1,500賠玻璃錢，咁生意又無得做筆數點計？仲要嘥時間處理」。

樓主已就事件於網上向警方報案。（IG限時動態截圖）

樓主就事件向警方報案

不過亦有人質疑涉事男女既然已作出賠償，樓主不應於網上公審兩人，「如果唔係傾掂數，店員點會放佢走，一定報警啦。如果係傾掂，賠完錢仲有咩責任，拍爛玻璃條友係無品，收完賠償仲Po人個樣出嚟公審更加無品」。

樓主回覆指，該對情侶認為是場主的夾公仔機玻璃有問題，只拍了「幾下」，1,500元是賠償予場主，強調「我咩錢都無收到」、「佢琴日恐嚇完我更加唔敢要」，她事後要花費數小時清理玻璃碎和執貨，公仔機亦只有下半格能正常運作，最後透露已就事件向報警備案。她又上傳了閉路電視的全過程紀錄，認為情侶是拍機後夾一下，再伸手入洞口看能否能到公仔，希望各位台主或夾公仔舖有所警惕。

台主於11月1日（周五）凌晨再次更新事件，並貼出完整閉路電視畫面，指「爆玻璃全過程」，以證明涉事男子並非「拍咗幾下」，亦非玻璃本身問題，認為玻璃碎裂完全是人為所致。片段長約4分鐘，畫面顯示男子最先在公仔機前獨自嘗試夾公仔，多次入錢然後夾抓，可惜未能成功，他於是多次暴力拍打公仔機玻璃，公仔機被拍到前後搖晃，他又伸手到公仔機洞口，企圖拿出公仔。

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同行女子其後出現，男子向對方表示難以夾出公仔，雙方曾研究夾出策略，但兩人再次入錢都未能成功，女子當時曾勸予「算啦，唔好要啦」，不過男子不甘就此放棄，再次拍打公仔機玻璃，女子亦輕力敲打玻璃，最終男子用力拍打公仔機玻璃時，導致玻璃碎裂。