CCTV直擊│粉嶺男20秒偷夾公仔機$500模型　網民嘲：以為自己好醒

夾公仔講求技術，即使屢試不果，也不能用偷的吧？最近1名夾公仔機機主公開閉路電視影片，顯示1名男子於周五（3日）晚上約10時，在粉嶺聯和墟的夾公仔機店內偷竊，公然伸手至機內多次翻動1盒模型，最終成功從出口處拿走模型。機主稱被盜模型價格500元，表明「12小時內放回店內，否則報警處理」。



樓主公開1段夾公仔機內拍下的閉路電視影片，拍下1名年輕男子偷取1盒模型的過程。（facebook影片截圖）

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機主在facebook群組「上水人大聯盟」發文，並公開1段夾公仔機內拍下的閉路電視影片，顯示1名年輕男子趁店內無人看守，在其中1部夾公仔機內伸手翻動1盒模型，直至模型被移動至出口位之上，此時身旁還站着另1名男子觀看。片長近30秒，涉事男子僅花20秒便從夾公仔機的出口處，伸手拿出1盒模型，男子在得手後更抬頭燦笑。

樓主在帖文表示，被盜的模型價值500元，「如有任何人認識此人，請轉告，12小時內放回店內，否則報警處理」；惟帖文不久後已被刪除。

涉事男子僅花20秒便從夾公仔機的出口處，伸手拿出1盒模型，男子在得手後更抬頭燦笑。（facebook影片截圖）

影片引來部份網民討論，有人嘲諷涉事男子太天真，稱「又係呢啲以為自己好醒，點知一個cam影晒」、「個cam幾清喎」。不過，也有網民質疑相關模型的價錢不足500元，而且批評夾公仔機的設計有問題，正常人根本無法成功夾到公仔，「呢盒嘢而家好似唔值500蚊喎，邊使咁貴」、「部機上面個口可以整到咁細，夾到機會接近零，點解唔將下面嗰口整細埋，一來咁好彩公仔跌到落去都唔夠位攞佢出嚟，二來又可以除（防）盜」。