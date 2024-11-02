癱女滿頭褥瘡生不如死！家屬要救到底原因極心寒　醫生：人間地獄

親人性命垂危，慘狀生不如死，家屬堅持救到底，原因竟是為了自己利益？台灣1名醫生分享悲慘個案，指有1名中年女病人臥床多年，「癱瘓加上沒有意識無法移動」，醫護人員曾經詢問如果遇到命危情況，是否需要繼續施救，家屬直言繼續急救到底，必要時入住深切治療部，原因意竟「去加護病房補助金比較多」。



醫生見到女病人滿頭褥瘡，而且沒有意識，他坦言「看了太難過」，慨嘆「最痛苦的人間地獄在醫院深處」。網民紛紛怒斥有關家屬「為了錢沒有了人性！」、「這種真的很可惡也可悲，卻真實存在！」。



女病人臥床多年，不但癱瘓，而且沒有意識，最近滿頭褥瘡，而家人堅持要保住其性命，原因只為了補助金。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

病人癱瘓多年已沒意識

胸腔科醫師蘇一峰在facebook專頁表示，1位中年女病人臥床多年，不但癱瘓，而且沒有意識，其間醫護人員曾經詢問家屬，在之前急救救回病人，但病人由於缺氧已經沒有意識，如果再遇到命危情況，人員是否需要繼續施救，家屬明言「有狀況要繼續急救到底」，而且可以改到深切治療部求醫，理由竟是在深切治療部留院「補助金比較多」。

胸腔科醫師蘇一峰聽到家屬所言，慨嘆「最痛苦的人間地獄在醫院深處」。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

網民怒斥：為了錢泯滅人性！

蘇醫生在帖文重複3次寫「去加護病房補助金比較多」，可見這個重點實在令人傻眼，而他指該位女病人「整個頭都是壓瘡（亦稱褥瘡）三四級」，令人感到難過，慨嘆「最痛苦的人間地獄在醫院深處」。

網民看到個案都感心痛，悲嘆人性的醜陋，「家屬對病患真的太殘忍，眼中心中只有錢」、「補助金是這樣濫用的唷，這照片看的讓人好難過，怎麼會有這樣的家屬」、「為了錢泯滅人性！」

（facebook專頁「蘇一峰」）