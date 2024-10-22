這樣喝水險死！醫生籲多喝水　感冒女每天狂飲X公升　狂嘔直送ICU

人體每日要攝取充足水份，但唱過量水卻會危害健康！澳洲1名女子因感冒，聽從醫生建議食藥及多飲水，她依然照辦而狂飲水，希望身體可以快點康復，詎料卻帶來反效果，非但感冒症狀加劇，曾出現眼前模糊情況。女子嘔吐了3天，仍在沒有進食的情況下飲大量水，終由丈夫召救護車將她送院，驗出有低納情況，其血液中的鈉含量為每公升100毫克，低於最低標準135毫克，需入住深切治療部（ICU）搶救，幸住院5天接受治療後，數值恢復正常後終可出院。



41歲女子蒙羅因患感冒，想盡快康而復飲大量水，結果差點送命。（網上圖片）

患感冒盼盡快康復 日飲4公升水

綜合外媒報道，育有1名女兒的41歲女子蒙羅（Nina Munro），於今年5月感到感冒不適，出現耳痛、喉嚨痛等狀況而多次求醫，她在6個星期內看了5名醫生，並服用3輪類固醇、3輪抗生素，使用鼻噴劑與退燒藥等，這已讓她體內的鈉含量降低。

蒙羅按醫生指示服藥與多喝水，但她每天喝大約4公升水，希望讓身體快點康復。可是，她的病情不但未見好轉，反而惡化起來，而醫院醫生繼續叮囑她要多喝水，認為她的情況屬類固醇戒斷症狀，惟她隔天卻出現眼前朦朧狀況再度就醫，而醫生仍建議多喝水，但從未查問她究竟喝了多少水，卻令她認為自己要喝更多水。

蒙羅過量飲水而出現嘔吐等情況，被驗出有低納症。（GettyImages）

嘔吐3天後須送院急救

至6月中，蒙羅仍感不適，更接連嘔吐了3天，出事當天她在沒有進食的狀況下喝了大量水水，她表示：「我一直認為需要喝掉這麼多水，才能排出身體內不好的東西」。

當晚，她的丈夫見狀心知不妙，急召救護車將蒙羅送醫，驗出其血液中的鈉含量為每公升100毫克，低於最低標準135毫克，醫生判定是低鈉。

醫生解釋蒙羅出現低鈉的原因，是因她喝水過多，加上所服用藥物和支原體感染。（示意圖／GettyImages）

住院被限制喝水份量

蒙羅指醫生解釋出現低鈉的原因，是因她喝水過多，加上所服用藥物和支原體感染。她表示自己在深切治療部的記憶很模糊，醫護人員都嚴格限制她喝水份量，叮囑她口渴時才可喝水，而且每天飲水少於1.5公升，幸好經5天住院，她的身體數值恢復後康復出院，回家跟女兒及丈夫團聚，而且以後都不敢再飲用如此大量的水了。