我是你舅媽！醉女遭外甥帶旅館硬上︰你是畜生　被他狂掌摑續性侵

台灣發生駭人聽聞性侵案。桃園1名女子出席家庭聚會不勝酒力，由外甥召的士護送離開，豈料外甥將她帶到汽車旅館性侵，受害人痛到驚醒過來，怒指「我是你舅媽」、「你是畜生嗎？」，但外甥沒有停手，反而向她狂甩數十下耳光，最終性侵得逞，受害人下體血流不止，事後趁機逃走回家。



外甥其後追到上門，詢問「能不能用錢解決？」，由其他家人分別帶走和報警。案件經審理後，法官判被告囚4年6個月，由於被告願意賠償75萬新台幣（約19萬港元），上訴後改判4年4個月。



受害人雙頰被打到紅腫，陰道口亦有新傷。（示意圖/gettyimages）

遭外甥狂甩數十下耳光

判決書指出，案發2022年7月2日中午，受害人前往丈夫胞姊住所聚餐飲酒，由於她醉到不省人事，遂由已婚的外甥召的士護送她離開。

其間受害人感到下體疼痛，發現自己身處汽車旅館，正遭外甥性侵，她隨即奮力抵抗，同時怒斥「我是你舅媽」、「不要這樣」、「你是畜生嗎？」，外甥卻沒有停手，反而向她狂甩數十下耳光，怒叫「你再講，我就打你」，粗暴行為導致受害人下體血流不止。

涉案男子事後被捕。（示意圖/gettyimages）

外甥上門詢問：能不能用錢解決？

直到當日下午5時許，受害人趁機逃到櫃檯，要求員工幫手召的士回家，返家後向兒子哭訴遭到性侵。外甥隨後趕到受害人住處，不但拒絕離開，而且詢問「能不能用錢解決？」，受害人家屬通知對方妻子到場帶走外甥。

受害人家屬隨後報警，又帶同她到醫院驗傷，在其內褲褲底內層檢驗出外甥的DNA，受害人除了雙頰紅腫之外，陰道口亦有新傷。

法官判囚4年6個月，被告願意賠償75萬新台幣（約19萬港元），上訴後改判入獄4年4個月，。（示意圖/gettyimages）

被告願賠償75萬新台幣

案件在桃園地院審理，法官認為被告外甥沒有尊重長輩，利用對方酒醉乘機性交，即使她回復清醒，被告仍然違反其意願，造成受害人身心難以抹滅的傷痕，裁定強制性交罪名成立，判處4年6個月有期徒刑。被告事後向高等法院提出上訴，在庭上認罪和同意賠償75萬新台幣（約19萬港元），法官改判4年4個月監禁，案件仍可上訴。

（綜合）