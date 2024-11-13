站巴士上層通道！2名疑內地遊客這樣做　網民鬧爆危險可罰款$XXXX

為了乘客及行車安全，巴士上層不准站立！惟有市民搭乘巴士時，目睹2名疑似內地訪港遊客，因為上層座位已爆滿，所以選擇站在通道中間，只握着椅背當作扶手，遂拍下影片公審，「上層不能站人啊，還要站着全程」。有網民批評2人站在巴士上層的行為危險，擔心巴士轉彎時，上重下輕情況很容易致翻車，「叫佢返落去啦！」。不過有人猜測或許對方是走到上層才發現沒有座位，但下層亦已經爆滿，無奈只能繼續站立於上層，只需善意提醒即可，毋須苛責。



根據本港法例第230A章《公共巴士服務規例》列明，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層站立，否則即屬犯罪，違者可被判罰款2,000元。



有市民搭乘巴士時，目睹2名疑內地旅客站立於巴士上層通道。（「kukar.io」threads影片截圖）

疑內地客站巴士上層通道

該乘客在threads上傳片段，稱「家人們誰懂啊，上層不能站人啊，還要站着全程」。從影片可見，樓主正搭乘城巴，並坐於上層位置，目測當時巴士上層座位已經滿座，有2名女子卻選擇站在通道中間，其中1人更手持重物，2人都只扶着椅背當成扶手，樓主看不過眼遂拍片公審。網民從2名女子的行李裝扮，認為有可能是內地遊客，或許不知巴士上層不能站立。

網民斥行為危險

網民紛紛批2名女子行為危險，「叫佢返落去啦！」、「（轉）過彎個重心會唔同，上面企人，重心重過下層會翻車」、「宜家啲人樓梯都照坐同企」、「發覺好多大家會遵守的規矩，都在逐漸被破壞」。有人認為車長有責任勸予對方返回下層，「車長有責任制止，呢個唔止涉及兩條友安全」、「可以停車熄匙直至佢哋落下層企好，極嚴重情況可報警交由警察處理」、「我遇過司機走上去話：『企上層，知唔知掟個彎就好易翻車！』」。

惟有人估計2人站於上層都只是迫不得已，「會不會下面也是滿的，之前搭上面（層）就是滿的，司機又開門載，整台車都是人，下面的人以為有位置上來，結果下面都是人也下不去，不然你以為大家無聊想站上面？」、「有時人太多，上去睇有無位時，想落返去，下面都已經企爆到梯口」，卻被他人反駁指，「通常喺上層落返嚟，下層啲人都會讓，因為香港人都知唔會喺上層企」。

巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層站立，違者可被罰款2,000元。（示意圖／非涉事巴士）

巴士行駛時站立上層屬違法

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A（2）條，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層，或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立，任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

（threads＠kukar.io）