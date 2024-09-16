巴士男上層瞓低腿張開！超狂姿勢踩樓梯扶手　網民：婦科檢查嗎？

乘搭巴士時擺出這樣姿勢，已經完全突破大眾想像！最近有網民分享照片，稱早前乘坐巴士上層時，無意中看到另1輛巴士上層的「奇觀」，其上載的照中顯示，1名穿短褲的男乘客橫躺在上層靠近樓梯口的座位，張開雙腿直接踩到扶手上，姿勢十分張狂。不少網民看照片後都怒斥該名短褲男沒公德心，「俾我上到去一腳踩落去，成層（巴士上層）佢買起咁款」。有人則嘲笑其姿勢，「這不是婦科檢查嗎？」，又紛紛爆笑稱想起電影《大內密探零零》中的經典一幕，「大夫～～～～～」。



樓主上傳的照片顯示，巴士上層有1名穿短褲的男乘客橫躺在上層靠近樓梯口的座位，張開雙腿直接踩到扶手上，姿勢十分張狂。（facebook圖片）

乘客上樓梯會身處短褲男雙腿間

樓主在facebook群組上傳照片，並表示「如果大家有機會搭巴士上層，見到對面車呢個畫面」，照片可見另1輛巴士的上層出現奇景，有1名男乘客坐在前排座位正使用手機，而另1穿短褲的男子則橫躺樓梯口的雙人座位，雙腳張開分別踩在樓梯口左右兩邊的扶手，假如有乘客從下層行樓梯至上層，便會身處在短褲男的雙腿之間。樓主在文中大嘆是「巴士生態奇觀」，甚少會看到其他乘客作出同類舉動。

有網民稱看過照片後想起電影《大內密探零零》中的爆笑一幕，「大夫～～～～～」。（電影《《大內密探零零發》劇照）

帖文一出，大批網民立即留言狠批該名缺德的男乘客，又紛紛提出「解決方法」，包括「𢭃下佢X袋」、「買咗個榴連，可惜我唔係搭呢班車」、「如果咁啱攞住個未開嘅榴槤上車，啱晒！」、「報警，有人死咗係巴士上面」、「其實咁想瞓，去上層最後面個排凳瞓囉，喺正個上落樓梯位會唔會過份咗？」、「好X有禮貌地叫佢起身。無反應就一腳拆建築物」，有人則留意到短褲男相當健硬，「大肚腩生得」，又形容其姿勢像在接受婦科檢查。