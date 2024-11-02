認真？BLACKPINK成員LISA辦見面會　港爸替女誤買Liza姐演唱會飛

現年77歲的汪明荃（Liza姐）將在11月於紅館開演唱會，而韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA亦於同月來港舉行粉絲見面會。有網民日前分享友人「擺烏龍」事件，指對方受女兒所託，請他幫忙購買LISA的見面會門票，但他卻買錯Liza姐（汪明荃Liza姐）演唱會門票。樓主指，對方事後已補買LISA見面會門票，女兒亦沒有怪責，但相關帖文就引發港台網民熱烈討論。



不少人對樓主友人擺烏事件表示「SLDPK（笑X到X街）」，「Liza姐睇見都應該笑咗出嚟」、「佢都係Back pain（背痛）嘅Liza呀」、「呢次真係如夢人生芳心碎（《京華春夢》歌詞）」。不過有人就質疑事件真偽，不排除是虛構故事純為搞笑，「咁易補飛咩」、「有啲啲怪！首先個老豆真係咁了解個女？然後會覺得個女會走去睇汪呀姐，都唔覺得有問題走去問一問？」。



有港爸欲為女兒購買韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA見面會門票，卻失誤買汪明荃Liza姐演唱會門票。（網上圖片）

想睇偶像LISA變睇Liza姐演唱會

該網民投稿至facebook專頁「香港人有say」，指朋友的女兒甚是喜歡韓國女團BLACKPINK的成員LISA，得知偶像11月將會來港舉行見面會，馬上拜託父親幫忙於網上購票。可惜樓主友人對韓國女團沒有認知，購票時卻買成「Liza姐」演唱會門票，直至將門票交到女兒手上，才驚覺「擺烏龍」。

汪明荃將於紅館辦2場演唱會

汪明荃將於11月23日和24日在紅磡香港體育館舉行共2場個人演唱會，她找來多位年輕偶像，包括林家謙度身訂造主題曲，以及與盧瀚霆Anson Lo跳舞拍片宣傳，演唱會更有3大天后作嘉賓，陣容相當鼎盛。

而全球知名的女團BLACKPINK成員LISA，則於11月19日在亞洲國際博覽館舉行首次個人粉絲見面會。樓主友人將LISA見面會門票，誤購成Liza姐演唱會門票，掀起網民熱烈討論，甚至台灣媒體都有報道。

韓國女團BLACKPINK成員LISA，將於11月19日在亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會。（網上圖片）

網民笑瘋：明荃實亡

許多本地網民都表示「笑爆嘴」，「我諗焗住去睇會笑死」、「佢都係Back pain（背痛）嘅Liza呀」、「睇香港Liza姐仲正啦，可以睇到佢唱經過那些年」、「明荃實亡」、「Liza姐睇見都應該笑咗出嚟」、「家英哥都笑醒」、「呢次真係如夢人生芳心碎」、「老竇後生時都追隨過LIZA姐」、「咁阿姐嘅歌聲，對老一輩嘅香港人嚟講，某程度上都算係非物質文化遺產嚟嘅」。

樓主之後更新事件後續，笑稱「Liza姐放心，呢單嘢無影響到佢哋嘅父女感情」，因為他朋友已即時於網上補買韓國LISA見面會門票，對方女兒亦很開心，11月可以同時見到偶像LISA，以及看到Liza姐的演唱會。

有網民質疑事件真偽，甚至戲稱「汪明荃落廣告嗎？」。（TVB截圖）

有人質疑帖文真偽

惟事件引來不少人質疑，「0分重作」、「咁易補飛咩」、「好明顯老作，不過都好笑嘅」、「有啲啲怪！首先個老豆真係咁了解個女？然後覺得個女會走去睇汪呀姐，都唔覺得有問題走去問一問？」，有留言更戲稱「汪明荃落廣告嗎？」。

（facebook「香港人有say」）