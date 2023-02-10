放售BLACKPINK小卡遇奇怪買家：想識下你　網民見1句揭有不軌企圖

今時今日在二手平台買賣物品是平常不過的事，有網民近日貼出對話截圖，指在網上放售韓國女團BLACKPINK的肖像小卡，遇到1名買家表示有興趣，並要求索取其WeChat，「想識下你」。事主直接拒絕要求，惟該名賣家未有放棄，更詢問「會唔會想賺多啲零用錢」，令他懷疑對方有不軌企圖，立即停止對話。



有網民近日貼出對話截圖，指在網上放售韓國女團BLACKPINK的肖像小卡，遇到1名買家表示有興趣，並要求索取其WeChat，「想識下你」。（資料圖片）

「原來我咁多市場㗎！」該名男網民於facebook群組分享放售物品的奇怪經歷，指早前在指賣平台以25元放售韓國女團BLACKPINK的肖像小卡，遇到1名賣家提出有意購買。對話本來沒甚特別，直至買家突然問道「你仲有冇其他嘢賣啊？」，並問樓主索取微信（WeChat）聯絡方法，便令他起了戒心。

從樓主上載的對話截圖可見，買家明言希望「想識下」樓主，又指雙方以微信溝通會「方便啲傾」，樓主直接拒絕，並指「有冇諗過其實我唔想識你」。不過買家未有放棄，繼續追問「睇下你會唔會想賺多啲零用錢啫」，令樓主感到不妥，懷疑對方另有目的，急急結束對話。

帖文引來網民討論，不少人認為賣家誤以為樓主是女生，於是旁敲側擊試探，「你話你係男，問返佢想唔想賺啲零用錢」、「下一句可能問你有無二手底底賣」、「人哋賣BLACKPINK，唔係佢係BLACKPINK，真係精蟲上腦」。亦有人笑問樓主是否用了吸睛的頭像，沒料他貼出頭像相片，竟是卡通人物Dora的相片，惹來網民爆笑，「呢個真心笑咗」、「妙齡少女，唔怪得」。