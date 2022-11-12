轉售BLACKPINK演唱會飛　台男提變態條件　穿指定內衣開合跳拍片

這些條件也太惡心了吧。韓國女團BLACKPINK明年3月將到台灣開演唱會，不少粉絲搶不到飛要到上網求助，網民在討論區踢爆，有男子開出奇怪條件，要求想購票的粉絲穿「指定款式」的內衣拍攝跳舞影片，「可以跳繩或開合跳50下」，收到影片後會作抽獎，決定將門票售給何人，未料竟有不少人真的留言參加。許多網民炮轟他是在騙粉絲拍意淫影片，「噁男可憐到用BP演唱會票看奶」，又斷言他很可能沒有票，只是在騙影片，將來更可能會將片段外流。



台男在轉售演唱會飛的群組發文，要求求購者要先拍片，但要穿指定款式的內衣。（Dcard圖片）

韓國女團BLACKPINK在全球有大量粉絲，明年赴台開唱同樣一票難求。Dcard討論區日前有人踢爆，facebook上有「噁男可憐到用BP演唱會票看奶」，從其截圖所見，有台男在facebook演員會讓票換票群組發文，稱想轉售1張原價9600台幣（約2400港元）的Black Pink演唱會門票，並上傳訂單截圖，「太多人排不知道要給誰，於是想出了一個辦法，以抽獎的方式進行」。

他列出的條件引起爭議，要求想抽票的人要跳一首BLACKPINK的歌曲，而且要「指定內衣」，包括Jennie的Calvin Klein（CK）內衣或同類衣物及Jisoo款式的短褲。他要求不會跳舞的粉絲，「可以跳繩或開合跳50下」，全身正面入鏡，「拍完私訊我，我會給你抽獎編號，11/30直接抽獎」。

他解釋自己是想用這方式作過濾，「各位踴躍參加，你可以不喜歡，但懂事（的）已經開始準備了，我運用我專長搶票，你也要付出一點勞力嘛～」。真的有人留言並詢問交片的截止時間，賣家強調自己「不是那種色北北（伯伯）」。甚至有家長留言，問「小五的女生可以嗎？我請她放學回家跳！她之前苦練得覺得還不錯」。

樓主坦言有這種人絕不意外，「但沒想到真的有人傳，還不止一個，還有一個應該是媽媽的人，說自5年級的女生可以嗎？不知道是她沒看到要穿內衣跳，還是真的想要票想到瘋了」。網民們慨嘆「搶票搶輸這些噁男跟死黃牛，超想哭」、「不知道BP如果知道有人拿她們的門票做這種事有何感想」、「穿這款CK跳舞、跳繩、開合跳，難道看不出他的意圖嗎？」。網民指，應留意即使交了片，還是要付上萬元的原票價，「至於嗎我就問，讓他自己去看到爽」。

文章引出一批在原帖文留言的網民，稱這個售票帖文一開始是沒有要求要穿內衣跳的，只要求「單純跳舞」，故很多擅長跳舞的粉絲留言，「服裝規定」及「跳繩開合跳」的惡心規定是後來加上去的。

該名被點名的媽媽亦文章內回應，稱5年級的女兒很愛Black Pink，參加舞蹈社學了她們的3支舞，很認真練習，但她未能為女兒搶到票，「剛開始這個變態的發文真的是只有說跳舞的影片，我不知道什麼類似Jenny的上衣，但是我有看到要穿短褲，我心想短褲很簡單啊」。

後來她沒打算真的傳影片，留言也沒有刪除，直至當日下午有個女學生私訊她，提醒她別傳影片給變態看，還熱心提醒她應該澄清一下，才知道事態嚴重，故特意到Dcard解釋及感謝提醒她的女學生及網友。

另有在售票帖文下留言排隊的女生也到文章留言，澄清該名男子一開始沒提出惡心條件，她因為剛好在舞蹈室學完《Pink venom》，便發了教室內大家一起練習的片段，沒料對方要求她另拍單獨的版本，發覺有問題她就沒有再理會了，「最後希望沒有人受害」。

樓主其後又上傳類似轉售帖，提出的要求明顯很過分。網民們提醒「噁男真的一堆」，更質疑這是騙局，只是在騙女生拍一些意淫影片，「絕對是來騙影片的而已，拿到影片就不見了，然後還會把影片傳在噁男群組」。相關售票單位應作檢討，為何票都流向這些沒質素的黃牛，尤其BLACKPINK很多粉絲是小女生。有粉絲提醒，「真粉要轉賣票只會想知道對方是不是粉絲而已，根本不會提一些奇怪的條件」。

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（Dcard）