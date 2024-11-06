好的哥！港男搭的士去踢波遺波鞋　司機過海送到　問車資竟這樣答

再有熱心的士司機獲得表揚！有港男日前搭乘的士時遺下1對踢足球所用的「波砵」，由於他當時以電子支付方式付款，故司機能循付款應用程式找到他，並表示接更後會從荃灣趕至黃竹坑交還波砵，還稱「會快啲」，更擔心樓主沒有波鞋而無法踢波。



樓主詢問對方需要多少車馬費，沒料到的士司機竟稱「唔收錢」，交還時亦拒絕樓主所給予現金，然後「急急腳走咗去」。樓主感激對方暖心舉動，遂於社文平台發文表揚，並貼出司機聯絡電話，呼籲他人若有需要，「Call的士，搵佢！」。



有港男搭乘的士時不慎遺留波鞋，獲的士司機無償送還，感激地發帖表揚對方。（《降魔的2.0》劇照）

港男搭的士遺下波鞋

「呢個的士司機一定要開名讚佢」，該港男在threads發帖，指他日前搭乘的士時，不慎於車上遺下1對波砵（踢足球所用波鞋），由於他當時身上沒有現金，所以是以電子支付方式付款，司機循該途經找到他，並詢問他身處地點。樓主上傳相片所示，譚姓的士司機先是轉帳1元予樓主，並於備註表示「我係星群的士司機，今早你們遺留了一對鞋在車，收到Message麻煩聯絡6XXXXXXX，謝謝」。

的士司機免費歸還

樓主之後的士聯絡司機，指自己將會在黃竹坑踢波，的士司機則稱接更後，便會從荃灣趕至黃竹坑交還波砵，還表示「會快啲」，因為擔心樓主沒有波鞋而無法踢波。樓主於是詢問對方「要幾錢」，事關波鞋只是400多元，若對方收費太貴便打算不要波鞋。距料的士司機表示「唔收錢」。

司機交還波呠時，樓主原想給予200元車費當答謝，惟對方「急急腳話唔使」便離開。樓主震驚表示，「係咪Halloween Cosplay的士佬咋？」，而他為答謝對方，遂貼出司機聯絡電話，呼籲他人若有需要，「Call的士，搵佢！」。

的士司機主動聯絡樓主，盼能歸還波鞋。（threads圖片）

網民大讚的士司機：好人好事

帖文引來不少網民大讚的士司機善舉，「呢啲好嘅的士佬真心要讚」、「佢仲要花一蚊特登聯絡你」、「可以再PayMe返佢200」、「可能係波友」、「真係好好嘅司機！大家記得要Call佢」。有留言就分享遇到同樣好人司機，「試過跌手機喺的士，打咗幾十通電話，個司機話係個客聽到電話響，喺條隙到執到，佢空車凌晨送返俾我仲唔收錢，當時身上得一嚿水，夾硬塞畀佢」、「有朋友漏咗部全新未拆盒連袋iPhone，入屋前先發現，落樓見的士冚旗喺度，司機話會等佢15分鐘，一蚊都無收佢」。

網民分享遺留東西被索錢經歷

不過樹大總會有枯枝，有人認為樓主經歷實屬幸運，「我試過漏電話喺Uber，司機話過來俾返我，收我500」、「漏左部電腦喺的士，好彩有的士單，報警之後警察直接用車牌搵到司機電話，Call咗勁多次之後終於接咗，都表示肯交還。我拎咗佢電話單獨聯絡交收嗰陣，佢要求喺佢收工之後去佢屋企嗰頭拎，而且直接開口要錢，最後俾咗700」、「試過唔見相機，好彩係公司活動所以有單，去報警個阿Sir都好幫手聯絡到司機。司機話無見到，阿Sir用一個特別嘅苦笑同我講…你明㗎啦」。

（threads＠iamthomastam）