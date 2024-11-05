抓到壞貓咪！牠這樣噴尿霸地盤　寶馬遭殃網民笑︰幫輪胎上潤滑油

不少流浪動物隨處便溺，有時為人類帶來困擾。近日網上流傳一條影片，上載影片者形容「抓到壞貓咪」，只見1隻雌性流浪貓對住1輛寶馬私家車車輪小便，將尿液直射入去。有台女目擊這一幕，表示該隻雌性流浪貓親近人類，相信沒有結紮，所以才會當眾小便霸佔地盤。



大量網民包括「貓奴」留言，指出「沒看過母貓這樣噴尿」、「貓尿超臭，車主好倒霉」、「牠在幫輪胎上潤滑油，不要怪牠」。



雌性流浪貓對住1輛寶馬私家車車轆小便，將尿液直射入去。（Threads影片截圖）

樓主在Threads上載影片，長約7秒，片中可見，有一隻疑似流浪貓對著車轆斷斷續續小便，尿液直射車轆，貓貓的尾巴更一直顫抖，樓主笑言「抓到壞貓咪」，並指該隻貓咪是雌性流浪貓，比較親近人類，估計沒有結紮，所以才會如此小便霸佔地盤，樓主更指受害車輛是寶馬。

影片吸引許多網民留言，「第1次看到貓尿尿的樣子」、「想當初我家的也這樣尿在我床上，還用手接過，真的是用生命在捍衛自己的地盤」、「養貓超過10年了，都不知道原來貓尿尿是這樣噴的」、「牠在幫輪胎上潤滑油，不要怪牠」。

樓主強調，流浪貓需要進行結紮，以免愈生愈多，大家餵飼流浪貓時可以多加注意。

（Threads）