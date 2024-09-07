貓定老鼠？港島大廈驚現黑臉小動物　網民：不騷擾便可　真身是牠

除了野豬，市區不時也會出現較罕見的野生動物，最近有網民在網上發文，並上傳照片，指在港島的鬧市看到1隻小動物，起初不確認是貓還是老鼠，但仔細一看，才發現是其他動物，詢問其他網民其真身是否果子狸。不少網民紛紛留言回覆，表示相中動物的確是果子狸，又提醒樓主不要驚動牠，「不嬲都有，牠們都是住太平山一帶落嚟搵嘢食，不騷擾牠們便可」、「千祈唔好公開地點，俾佢哋好好過生活」。



有網民發文並上傳照片，指在港島的鬧市看到1隻小動物，起初不確認是貓還是老鼠，但仔細一看，才懷疑是果子狸。（Threads圖片）

樓主在Threads發文並上傳照片，顯示1名灰啡色身軀的動物，體積不大，但有黑色的臉和長鼻子，並有1條幼細的白色紋路從頭頂延伸至鼻頭，牠一度站在大廈的外牆，又在疑似天台走動。樓主表示，「見到呢隻嘢一開始以為係貓定老鼠，有冇人知咩嚟，係咪果子狸？」。

許多網民在帖文留言，紛紛表示相中動物確實是果子狸，留言指「要好好保護佢哋！佢係果子狸呀！」、「果子狸，港島區西半山上環一帶的鬧市中會見到，但都不是很常見，佢哋驚人」、「香港一向都有，不過好少落去民家」、「佢咁危險，佢而家去咗邊呀？佢哋久不久都會亂過馬路，見過好多次車死咗」、「有啲cute，之前見人話薄扶林民居都有出沒過」、「差啲以為咁大隻老鼠」、「有啲似我屋企附近 我都有見過佢哋，喺我窗外面」、「睇第二張以為係隻貓」。

不少網民紛紛留言回覆，表示相中動物的確是果子狸，又提醒樓主不要驚動牠。（Threads圖片）

根據香港法例，果子狸受野生動物保護條例第170章保護，禁止捕獵，任何人如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄1年。