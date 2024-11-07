渣男老公出軌！玩失蹤反誣告遭妻「惡意遺棄」　她忍20年1招反擊

「分手要狠，比相戀勇敢！」台灣桃園1名人妻婚後發現丈夫有「小三」，人妻打算離婚，但受到老爺和奶奶反對，她決定忍氣吞聲，丈夫反過來控告，聲稱遭到妻子「惡意遺棄」，雙方經過長達約20年糾纏，人妻最終成功申請離婚，重獲自由。



丈夫婚後另結新歡，親口承認有「小三」。（示意圖/gettyimages）

老公親口承認有「小三」

根據判決書，涉事夫妻1999年12月31日結婚，育有1對子女，但丈夫2001年3月前往內地工作，其間另結新歡，甚至親口承認有「小三」。人妻曾經考慮離婚，但由於子女仍然年幼，加上老爺和奶奶反對，所以打消念頭，盼望丈夫浪子回頭。但丈夫不知悔改，4年後控訴遭妻子「惡意遺棄」，卻被法院駁回訴訟。

丈夫承諾離婚前支付生活費用，以及向子女提供資本創業，但事後沒有履行承諾，2019年起失去聯絡。（示意圖/gettyimages）

約定孩子大學畢業後正式離婚

到了2016年，由於「小三」希望生小孩，所以反過來是丈夫要求離婚，雙方隨即達成離婚協議，丈夫承諾支付生活費用，以及向子女提供資本創業，約定2017年、即是孩子大學畢業，就會正式離婚。

但丈夫沒有履行承諾，2019年起失去聯絡，人妻多次發送訊息，要求丈夫返台辦理離婚手續，但對方一直「已讀不回」。

法官裁定人妻成功離婚。（示意圖/gettyimages）

人妻心力交瘁，向法院申請離婚，丈夫沒有出庭，甚至沒有有提出書面答辯，法官認定，丈夫對婚姻不忠，拒絕和妻子履行夫妻義務，明顯無意維繫婚姻，加上雙方長期分居，准許人妻離婚。

（綜合）