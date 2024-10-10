父、兄+男友全出軌　女生崩潰：3渣男都做這行業　網民嘆以偏概全

出軌和職業有關？ 台灣1名女生在網上表示，父親是業務員（即香港的銷售員），「賺很多錢，業務公司都是靠他在撐」，但被女生母親揭發多次出軌，女生胞兄長大後加入父親公司，和女友談婚論嫁，但被對方發現亂搞男女關係，最終分手收場。而女生的男友畢業當上保險業務員，同樣發現男友約炮，不禁慨嘆：「業務男是不是劈腿機率超高啊？」 網民紛紛留言指「會不會劈腿是看人，別怪罪在職業上」、「跑業務談生意遇到人多，當經驗豐富、口才應對都有一定程度提升，就有機會吸引人，就要看當事者能不能堅持自己」。



樓主父親、兄長和男友全部都出軌。（《大丈夫》圖片）

父、兄、男友都做業務員

樓主在「Zuvio論壇」表示，父親在業務公司的業務員（即香港的銷售員），賺取極高收入，幾乎獨力撐起公司，但當樓主小時候，母親多次揭發父親出軌，雖然沒有離婚，但母親當時抱住樓主病哭，現時他們關係不差，但並非太恩愛。

樓主高中時期，胞兄已經有1名女友，畢業後前往父親公司打工，工作內容一樣，雙方談婚論嫁，但當胞兄前往父親公司上班不久後，「就在外面亂搞，傳到他女友」，隨後分手。

樓主取得足夠證據，證實發現男友和其他女生約炮。（《大丈夫》電影截圖）

揭男友跟女生約炮

樓主讀大學時結交到現任男友，他畢業後沒有到父親公司上班，去了當保險業務員。男友上班後「做得還不錯，真的很厲害的那種 」，樓主最近發現男友跟女生約炮，不知道是同事或客戶，但已取得足夠證據。

樓主引述英國線上賭博平台RANT Casino早前的調查報告，統計出最容易偷腥的職業，第一名正是業務員（Sales），慨嘆「我們家不知道是中了什麼邪，家裏的男人一定都要劈腿就是了」，質疑是否當業務員都會出軌。網民紛紛留言指「以偏概全」、「未必和職業有關，只是視乎男方是否忠貞」、「祝你能找到如意的伴侶」。

（Zuvio論壇）