超狠！男友同前妻幽會 女友「火燒渣男」卻燒埋自己當場脫衣自救
撰文：TVBS新聞網
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巴西亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）驚傳恐怖事件。
有名女大生得知自己的男友說謊、藉機與前妻偷約會後勃然大怒，一氣之下竟拿著汽油當街朝男友潑灑並縱火，就連女大生自己也一度遭波及。
最終男友全身嚴重燒傷，而女大生已遭到警方逮捕。
目擊者：受害者瞬間燒成火球（點圖放大瀏覽）：
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綜合多家外媒報導，這起事件發生在12日凌晨，23歲的女大學生撒爾絲（ilda Lavínia Viana de Sales）在家中準備入睡時，收到朋友傳來的照片，對方竟在酒吧巧遇撒爾絲現年40歲的男友，令撒爾絲氣憤的是當時男友謊稱自己是要去見兒子，沒想到卻是藉機到酒吧與前妻見面。
撒爾絲一氣之下直接叫車並前往加油站買了1桶汽油，接著便來到男友所在的地方，見到對方後直接將手中的汽油朝男友潑灑，接著更直接用火點燃。
目擊民眾指出「受害者瞬間燒成火球」，就連撒爾絲的衣服也遭波及著火，但明顯失去理智的她在脫掉上衣後甚至試圖刺傷男友。
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所幸撒爾絲的男友後續並未丟掉性命，但他全身承受嚴重的2級或3級燒傷，傷勢涵蓋手臂、背部、腹部和耳朵。
至於撒爾絲則遭到警方逮捕，後續將面臨法律制裁。
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