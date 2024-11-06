召妓群組！工程師偕同事帶客買春開性愛派對　1原因爆煲遭妻怒告

「三五成群，無個好人！」，台中1名工程師和2名男同事及1名客戶集體召妓，甚至和多名夜總會小姐組成LINE群組，以討論買春心得。工程師與同事不但為客戶舉辦性愛派對慶生，還有「三人行」行為，直呼「好開心，完全沒心思上班了」。



涉事工程師的妻子和其公司先後收到匿名信，才知悉他們的淫亂行為，工程師與2名男同事受到公司懲處，其妻子則向丈夫索償100萬新台幣（約25萬港元）。法官經審理後，判處人夫侵害配偶權，賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



郭姓工程師人夫聯同2名男同事及1名客戶一起召妓，甚至有「三人行」行為。（《大丈夫》電影截圖）

與夜總會小姐開群組交流心得

根據判決書，郭姓工程師人夫和廖姓妻子於2008年結婚，2人育有小孩。到了2021年，郭男聯同2名男同事及1名客戶一起召妓，隨後和數名夜總會小姐（台稱「酒店小姐」）成立LINE通訊群組，以便再次進行性交易和分享相關心得。

廖妻收到2封匿名信，才驚悉丈夫買春。（示意圖/gettyimages）

妻收匿名信驚悉丈夫召妓

但紙包不住火，廖妻於2022年3月起先後收到2封匿名信，內容包括群組訊息紀錄，以及臉部打格的3人性交照片，才驚悉丈夫召妓，於是當場質問對方。郭男雖然簽署文件承認買春，但他懷疑妻子「自編自導自演」寄出匿名信，甚至提出離婚，有關指控令廖女非常傷心，遂向郭男索償100萬新台幣（約25萬港元），以作精神撫慰金。

案件在台中地院審理，廖女在庭上提出訊息內容，眾人在群組裡內使用暱稱，大聊鹹濕話題，包括討論為客戶慶生，相約到野外溫泉「野戰」，眾人更提及「她很享受，我休息的時候，她還一直在動」、「好開心，完全沒心思上班了」等。

法官判處郭男賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告聲稱盡力修補關係

郭男辯稱，他的確到夜店消費玩樂，並向廖女道歉，但群組內容只是「男人間的吹牛」，廖女無法證明他們進行性交易。郭男又聲稱盡力修補關係，假日期間帶同子女出遊，但廖女表現冷漠兇悍，所以令到他萌生離婚念頭，豈料對方不願回應。

但法官將訊息內容和他們個人資料比對，發現資料一致，例如男同事表示收到內容相同的匿名信，3人因而遭到公司調查和懲處，影響加薪和年終獎金。法官檢視郭男遭廖女質問的訊息，郭男表示「很抱歉做了荒唐的事情，對不起你」，以及接受公司晤談時承認集體召妓一事，裁定郭男侵害配偶權，根據其月收入約7萬新台幣（約1.79萬港元）計算，需要賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件可以上訴。

（綜合）