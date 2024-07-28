召妓奪命│男子與性感女調情後滾落樓梯慘死　曾食偉哥溝2種飲品

食色性也！巴西有成人俱樂部發生意外死亡事件，事發影片在網上瘋傳。影片拍下有名男子到俱樂部買春時，與性感女子調情期間，突然心臟病發瞬間癱軟，滾落樓梯當場慘死。據報男子死於心肌梗塞，並發現他之前曾服用2顆威而鋼（俗稱偉哥），並同時喝下威士忌與能量飲料，成為病發誘因。警方現正介入調查，釐清案件是否有其他可疑線索。



男子在進入俱樂部後，站在樓梯位置四處張望，看似正在物色大廳內的應召女郎。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於7月12日，巴西聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）的1間成人俱樂部「Boate da Liz」，有名男子在進入俱樂部後，站在樓梯位置四處張望，看似正在物色大廳內的應召女郎。

1名穿着性感的黑髮女子在大廳中間搔首弄姿，吸引了男子的注意，女子便走近該男子，兩人站着調情，不一會，男子突然全身癱軟，並滾落樓梯，而女子被嚇得做出祈禱的手勢，口中念念有辭。在場人士迅速走到樓梯查看男子情況，在場的閉路電視拍下事發情況，影片中詭異畫面在網上被瘋傳。

據傳男子疑心臟病發，死於心肌梗塞，並有指男子在事發前曾服用2顆威而鋼（俗稱偉哥），並飲下威士忌與能量飲料，疑為導致心臟病發的誘因。警方現正經介入調查，以釐清案件是否有其他可疑線索。