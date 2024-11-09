老婆收「法院文件」揭出軌被控　人夫戴綠帽怒告姦夫　1原因慘輸

老婆出軌被姦夫的元配控告，他才知道自己「戴綠帽」！台灣1名人夫一直以為婚姻美滿，直至妻子桌上放有法院文件，才知道枕邊人出軌，更被姦夫的正宮提告侵害配偶權，賠償20萬新台幣（約5萬港元）。綠帽男立即怒告姦夫，同樣索償20萬新台幣（約5萬港元），惟法官審理後，認為現存證據無法證明姦夫知道新歡已婚，駁回原告人提告。



人夫今年3月發現桌上放有法院核發的文件，經查問後，妻子才承認與1名男子發展婚外情。（示意圖/gettyimages）

人妻被姦夫正宮索償20萬新台幣

案件在桃園地院提堂，原告人夫表示，今年3月在家中桌上發現放有法院核發的文件，查問下妻子承認與1名男子發展婚外情，因而被對方的正宮提告侵害配偶權，賠償20萬新台幣（約5萬港元）。原告人認為這段婚外情同樣侵害其配偶權，因而向姦夫索償20萬新台幣（約5萬港元）。

法官認為現存證據無法證明姦夫知道新歡已婚，所以駁回原告人提告。（示意圖/gettyimages）

姦夫報稱不知情人已婚

但姦夫表示，原告人的妻子從來沒有提及自己已婚，明顯刻意隱瞞婚姻狀況。但原告人的妻子則供稱，曾口頭告知已婚，但沒有證據可以證明她曾經說過。

法官認為，原告人妻子無法舉證姦夫是否是在知情的情況下與她交往，難以認定姦夫不法侵害配偶權，情況不符合法例第184條第1項前段，最終駁回原告人提告，全案仍可上訴。

（綜合）