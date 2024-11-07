公屋｜三派蘇屋邨　申請者勁感恩：小朋友唔使轉校　再提醒一貼士

輪候公屋獲派屋時，除非當中有「問題單位」，否則只有3次派樓機會。最近有公屋申請者在facebook分享幸運事，指自己「一派」柴灣興華(二)邨，「二派」觀塘順安邨，最後一派是長沙灣蘇屋邨，讓他非常感恩，因為蘇屋邨正正是其「心水區域」，慶幸小朋友也毋須轉校。樓主最後提醒其他仍正等候公屋單位的網民，稱「本人覺得拒絕理由可以盡量寫詳細啲」，認為或可能影響下一次派樓的地點。



1名輪候公屋單位的網民指自己「一派」柴灣興華(二)邨，「二派」觀塘順安邨，最後一派是長沙灣蘇屋邨，讓他非常感恩，因為蘇屋邨正正是其「心水區域」。（facebook圖片）

獲派心水區域極感恩

樓主日前在facebook群組發文，表示近期終於獲派公屋單位，第一派是柴灣興華(二)邨，第二派則是觀塘順安邨，樓主一家均拒絕了相關單位；直至第三派，樓主終獲心儀的長沙灣蘇屋邨，「小朋友唔使轉校，好感恩……三派佢真係我心水區域」。

樓主最後又提醒其他公屋申請者，指「本人覺得拒絕理由可以盡量寫詳細啲」，認為有助之後獲派單位的地理位置。不少網民紛紛恭喜樓主，又大讚蘇屋邨非常優越，「蘇屋邨真係阿婆搶嘢老X都要」、「恭喜，蘇屋邨好，永隆街買餸好方便，平靚正」、「恭喜你！ 我都希望3派願望成真」。

然而，有網民就指樓主只是幸運，「好彩啫，拒絕理由多數唔會理，除非醫生證明」，而樓主就回應指，其每次都會親身並寫信拒絕獲派的單位，也有提供醫生信，雖然當局職員都指不接受，但結果論而言，「三派真係我心水」。