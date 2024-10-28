慘！的士司機聽港島私樓夫婦對話　嘆樓奴可悲：住公屋可常搭的士

香港做「樓奴」，為供樓生苦有多慘？有的士司機在網上發帖，指日前接載了1對住在港島區某私樓的夫妻，聽到該名丈夫表示「好耐冇坐過的士」，而他們原本是想再轉小巴回家。司機頓感驚訝，同時亦覺得「可悲」，認為該對夫婦雖然住私樓，但大部份收入都用在供樓上，「完全沒有生活」，連的士也不常乘坐，反觀公屋住戶卻能「日日出街食飯、搭的士，生活自在，放假又可以去旅行」。言論引起一些網民認同，並表示「不嬲喺香港都係住公屋好」、「住公屋贏晒」。



有的士司機發帖指日前接載了1對住在港島區私樓的夫妻乘客，並聽到該名丈夫表示「好耐冇坐過的士」，司機頓感驚訝，同時亦覺得做樓奴「可悲」。（《降魔的》劇照）

男乘客嘆：我都好耐冇坐過的士

該名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖直言是「社會悲劇」，稱日前在柴灣新華豐中心等客，約莫10分鐘後有1對夫婦上車。樓主聽到女子表示「不如直接返屋企？唔好再轉來轉去」，當下還以為遇到長途客，「心諗一定大旗啦，講到咁樣」，然而對方只是到筲箕灣私樓形薈。

之後，樓主聽到女子表示「費事去杏花邨轉小巴啦，轉得嚟都差唔多」，心中略有不屑，心想「住層樓七、八百萬，搭幾十蚊的士肉都赤」，沒料到卻聽到男子表示「我都好耐冇坐過的士」。而到埗後，樓主收取對方50元車費，女乘客隨即震驚表示「原來咁平㗎，我以為好遠」。

樓主嘆為供樓無法享受生活「可悲」

為此，樓主感慨稱是「社會悲劇」，直言該對夫妻「啲錢都去晒供樓」、「只是生存，完全沒有生活」，反觀公屋住戶卻能享受生活，「住公屋，日日可以出街食飯、搭的士，生活自在，放假又可以去旅行」，又嘆道「真可悲！」。

樓主認為「在香港住公屋先係王道」，獲不少網民認同。（資料圖片）

網民：住公屋贏晒

帖文引起網民熱議，有網民表示「所以呢度啲人成日話『公屋豪私樓孤寒』，其實呢個咪係原因」，而樓主就回應指「公屋最好做，在香港住公屋先係王道」。另有網民就表示「不嬲喺香港都係住公屋好」、「住公屋贏晒」，亦有人認為「樓奴」大部份薪金都用以供樓，扣減後已沒有多少閑錢，反而公屋住戶不需供樓，可以有較高消費力，「公屋住戶消費力高都好正常」、「供緊樓仲邊有消費力」。

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