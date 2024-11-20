女大生醉後遭脫內褲　痛醒驚覺被性侵　男同學賠200萬台幣求和解

人飲酒記得要量力而為，以免遭人有機可乘！台灣新竹1名男大學生相約女同學飲酒聊天，趁女生醉全時竟脫掉其內褲，伺機性侵得逞。受害女生痛醒後知悉男同學劣行，急逃離現場，事後報警怒告。被告承認罪行，願意賠償200萬新台幣（約50萬港元）進行民事和解，法官裁定乘機性交罪名成立，判處1年10個月有期徒刑，但緩刑5年。



受害女生醉倒後遭男同學脫掉內褲性侵，痛醒後急逃離現場及報警。（示意圖/gettyimages）

受害人痛醒致電友人求助

案發2023年6月4日深夜11時許，根據判決書，陳姓被告和受害女同學案發前關係不俗，當天他們相約到學系系館地下1樓的儲物室內飲酒聊天，飲到翌日凌晨2時許，陳男見到女同學不勝酒力而不省人事，便擅自脫去其內褲，繼而伸出狼爪性侵。

受害女子被性侵時痛醒，驚悉陳男獸行，於是推開對方，急忙致電友人求助，同時逃離現場，隨後報案求助。

由於被告願意賠償200萬新台幣（約50萬港元）達成民事和解，法官判處1年10個月徒刑，緩刑5年。（示意圖/gettyimages）

被告賠償200萬新台幣達成民事和解

新竹地檢署完成調查後依法起訴陳男，案件在新竹地院審理，陳男在庭上認罪，法官認為被告行為觸犯乘機性交罪行，導致女受害人身心嚴重受傷，但考慮到被告沒有前科，加上願意賠償200萬新台幣（約50萬港元）達成民事和解，判處1年10個月徒刑，緩刑5年，其間被告需要接受保護管束，案件仍可上訴。

（綜合）