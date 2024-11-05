新蒲崗活春宮？采頤花園男脫褲　疑女子竟這樣口交　震撼畫面瘋傳

【活春宮】公眾場所不要作出不雅行為！本港網絡瘋傳1張「居屋活春宮」照片，指九龍新蒲崗采頤花園內公園有男女公然口交，畫面令人咋舌。



照片引來網民熱議，不少人批評2人行為離譜、傷風化，「明目張膽到咁？」、「好誇張」；亦有網民笑言「土地不足，要喺樓下換褲」、「被蛇咬要吸返啲毒出嚟？」。



本港網絡瘋傳1張「居屋活春宮」照片。（連登討論區）

采頤花園男女公然口交

有街坊周二（11月5日）下午2時許在連登討論區以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片，留言「得閒返嚟抹返乾淨。保持花園清潔，你我有責」。

從相片見到，當時天色昏暗，采頤花園內公園有1對男女，其中男方站着，褲子脫到一半清晰見到臀部，前方則有1名女子坐在石凳上，頭部對正男方下體位置，疑似正公然口交。

網民指摘2人行為離譜。（連登討論區）

網民看過照片嘩然，指摘2人行為離譜、傷風化，「明目張膽到咁？」、「呢個位係路中心嚟，咁明顯？」、「咁X緊火？」、「好誇張」。也有網民笑言，「土地不足，要喺樓下換褲」、「被蛇咬要吸返啲毒出嚟？」、「檢查前列腺咋」、「就嚟2025年，都唔識影清啲？」。

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪。（資料圖片）

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。