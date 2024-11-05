九巴大媽攜行李放不下　辱罵站長逼開車：我係消費者　後續糗大了

乘搭巴士須遵循職員指示。本港網絡瘋傳1段影片，元朗B1巴士站，有九巴站長與大媽乘客疑因巴士開車問題爭執，其間大媽乘客表示「我哋係消費者！你部車唔行，唔行你就報警！」，站長則咆哮反駁「消費者大晒啊？」，又強調自己大聲不代表罵人，「你聽唔到我咪大聲囉！我叫鬧你啊而家？」。最終有男途人幫口反擊大媽乘客，揶揄「部車唔行你就報警啊？唔好笑啦」。



影片引來網民熱議，不少人指摘大媽乘客離譜，「消費者大X哂咩？」、「西客」、「潑婦罵街」；但也有網民認為該九巴站長不應與乘客爭執，「EQ低就除咗件公司衫再嘈啦」、「炒得」、「站長唔係解決問題係製造問題？」。另有人笑言站長樣貌激似藝人王祖藍。



九巴回覆《香港01》表示，周日下午3時許，1名攜帶行李的乘客在路線B1元朗站等候登車時，九巴1名站務管理員指巴士上沒有足夠空間擺放行李，建議該名乘客乘搭下1輛巴士，其間雙方發生爭執；該名乘客之後乘坐下1輛巴士離開。



本港網絡瘋傳1段影片，元朗B1巴士站，有九巴站長與大媽乘客疑因巴士開車問題爭執。（影片截圖）

與九巴站長爭執 大媽乘客：我哋係消費者！

有港男在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布影片，留言「九巴員工展示香港好客之道！」。

事發星期日（11月3日）下午，影片長37秒，見到元朗巴士站有九巴站長與大媽乘客爭執，站長問「報警啊嘛？」，大媽乘客則追問「你係咩人啊？你係咩人啊？我哋係消費者！」。站長指着自己公司名牌，示意他是九巴職員，反駁「消費者大晒啊？」。

元朗巴士站有九巴站長與大媽乘客爭執。（影片截圖）

站長指着自己公司名牌，示意他是九巴職員，反駁「消費者大晒啊？」。（影片截圖）

大媽及多名乘客圍着質問站長，站長即咆哮表示「你聽唔到我咪大聲囉！我叫鬧你啊而家？你老幾啊？」。鏡頭外有男聲勸架指「唔好嘈，唔好嘈」，但大媽乘客繼續責罵站長，站長則再怒吼「係咁㗎喇！我係鬧你啊，點啊？」。

要求九巴B1開車 大媽乘客：部車唔行就報警！

大媽乘客隨後「人身攻擊」站長，「傻㗎？傻嘅都可以喺度返工啊？」。旁邊有男子幫口譏諷大媽乘客，「你（大媽）講嘢大聲都一樣啫」，不過大媽乘客未有理會，向站長重複說「你傻嘅都可以喺度返工啊？」。

大媽及多名乘客圍着質問站長，站長即咆哮表示「你聽唔到我咪大聲囉！我叫鬧你啊而家？」。（影片截圖）

大媽乘客隨後「人身攻擊」站長，「傻㗎？傻嘅都可以喺度返工啊？」。（影片截圖）

站長聞言反嗆「你話聽唔到我咪大聲講嘢囉！我而家問妳，係唔係要報警？」，大媽表示「報警咪報警！你部車唔行，唔行你就報警！」，旁邊男子即揶揄大媽乘客，「部車唔行你就報警啊？唔好笑啦」。

大媽表示「報警咪報警！你部車唔行，唔行你就報警！」，旁邊男子即揶揄大媽乘客，「部車唔行你就報警啊？唔好笑啦」。（影片截圖）

網民批大媽乘客離譜

網民看過影片議論紛紛，大部份都指摘大媽乘客離譜，「消費者大X哂咩？可以人身攻擊人？」、「沒文化大媽太可怕……」、「對住啲西客，X係道理」、「畀我如果警告咗之後佢仲唔收聲，就報警處理」、「潑婦罵街」。

但也有網民認為該九巴站長不應與乘客爭執，「EQ低就除咗件公司衫再嘈啦、「炒得」、「站長唔係解決問題係製造問題？」、「炒得」。不過亦有網民認為站長沒有問題，「佢（站長）冇講過1句粗口，只係怕對方聽唔到而大聲左啫！唔代表冇禮貌喎」、「哥仔，我支持你，喺總站有車就要人開車，消費者大晒嗎」。

九巴：乘客乘下1輛巴士離開

九巴回覆《香港01》表示，周日下午3時許，1名攜帶行李的乘客在路線B1元朗站等候登車時，九巴1名站務管理員指巴士上沒有足夠空間擺放行李，建議該名乘客乘搭下1輛巴士，其間雙方爭執；該名乘客之後乘坐下1輛巴士離開。