腳痛坐博愛座　司機明言不換位不開車　打工女嘆︰巴士得3名乘客

有需要的人都可以坐關愛座！台灣1名打工女在網上表示，因左腳受傷導致行動少許不便，加上當時連同她在內，巴士只有3名乘客，所以她坐在車頭的博愛座，車長見狀立即指出「妹妹，你這麼年輕，為什麼要坐前面？」，繼而炮轟「前面是博愛座，後面位置那麼多，你去坐後面」，甚至要求她不改坐普通座位就不開車，其他乘客雖然幫口，認為車上甚少乘客，台女可以任坐，但車長堅持已見，令她不得不離開博愛座。



許多網民留言指「檢舉了啦」、「不認為司機有這樣的權力，還用『不開車』來逼你換位子」、「我會直接現場變成聽障人士讓他尷尬」。



雖然當時巴士內甚少乘客，但司機仍然不准許樓主坐博愛座。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己「左腳前陣子還真的有受傷…沒有痛到不能走路或是需要拿拐杖了，但是走路還是會有點不舒服」，有1日早上如常乘搭巴士上班，上車後發現剩餘不少空位，於是貪方便坐在車頭博愛座，其間聽到司機表示「妹妹，你這麼年輕，為什麼要坐前面？」，樓主最初以為自己聽錯，於是繼續看手機沒有回應。

司機開始發火，表示「在跟你講話啊！你去坐後面啦」、「前面是博愛座，後面位置那麼多，你去坐後面」，樓主才發現司機真的和她說話，當時樓主內心質疑「在這麼空的公車被趕離博愛座嗎？」，其他乘客亦指 「沒關係啦 座位很多啊」，但司機堅持己見，甚至表明若樓主不改坐後面普通座位，他就不會開車。

其他人上車坐在樓主原本坐的位置，司機沒有反映不滿，相信符合司機認為的要求。（Dcard討論區圖片）

由於擔心和司機爭執，會令到自己返工遲到扣除薪水，所以樓主沒有多說，「乖乖」去坐後面，司機因而駛走，隨後有人上車坐在樓主原本坐的位置，司機沒有反映不滿，相信符合司機認為的要求。

樓主慨嘆平時乘搭公共運輸工具，「只要人多，就會自動起身讓位置」，當日只是沒有太多乘客，所以才會坐博愛座，「結果就遇到正義魔人司機」，原本打算投訴，但住處比較偏僻，巴士班次非常少，經常聘請不到司機，相信「就算投訴，也絕對不會幫忙處理」，所以只能自認倒楣。

大量網民傾向支持樓主，「我也有被趕過，車上只有我1個人」、「如果自己因為腳受傷，司機叫我去後面坐，我會要去後面的時候直接摔給他看，然後摔了之後直接大哭大鬧給他，我就會說都你讓我去後面坐，要賠精神賠償，讓他尷尬上新聞」。

（Dcard討論區）