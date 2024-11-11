36歲嫖客馬上風猝亡！驚揭妓女竟是「他」 　與淫媒涉多罪同被捕

台灣發生嫖客「馬上風」猝死事件，揭發有變性人在當地從事非法賣淫活動！該名36歲男子從網上預約買春服務，到新北市永和區一住宅與泰女進行性交易，其間疑因太興奮心跳及呼吸加速，在沙發上休息後沒有呼吸心跳，送院急救後證實不治。



警方調查事件有驚人發現，原來26歲賣淫泰女本是男兒身，去年才進行變性人手術，來台從事非法賣淫工作，他與中介人被指涉妨害風化罪同被捕。



涉賣淫被捕的26歲泰籍女子，被發現是變性人。（示意圖／GettyImages）

經中介預約泰籍女子提供性服務

綜合台灣媒體報道，36歲曾姓男子11月1日從賣淫網站經游姓中介人安排，以3,000新台幣（折約730港元）預約綽號「小可」的26歲泰籍女子，雙方議定可進行2次性交。曾男當時是依指示到永和區福和路1處住宅與小可進行性交易。

曾男在第1次性交完事後突感身體不適，心跳加速及呼吸困難，隨後倒在沙發上失去意識，小可上前查看發現他已無心跳呼吸，於是報警並陪同庥送院搶救，惜曾男在送醫途已宣告不治。

曾男經網站買春，由中介人安排與泰藉妓女進行性交易。（示意圖／GettyImages）

以觀光名義入境台灣賣淫

當地警方接報後向小可查問，揭發雙方是性交易，驚揭小可原本是男兒身，去年在泰國做了變性手術後，經友人介紹於去年10月間藉觀光名義，滯台逾期居留從事賣淫工作。警方依社維法、入出國移民法及依妨害風化罪將小可及中介游男逮捕。