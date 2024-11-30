警世！港女用洗衣機洗羽絨褸　絨毛變硬毛球崩潰求救　網民教咁做

天氣開始轉涼，不少人預備好乾淨的羽絨外套過冬。有港女在網上求助，指她在洗衣機洗完羽絨外套後，衫內的羽絨結成一個個又硬又實的毛球，曾嘗試用羽毛球拍拍打衫身，用盡方法也鬆不開羽絨毛，讓外套回復原狀，令她十分崩潰，於是在網上發相及文，向其他網民尋求解救方法。



帖文一出，不少網民提供解決方法，「用風筒暖風吹，一路吹一路搣散啲波，再拉埋拉鏈風筒放入衫身／手䄂吹到鼓起，邊吹邊用衣架拍打，99%成功救返件羽絨，唔好問點解我知」。有人笑言「一律建議買過件新」、「笑咗，我以為做咩無端端有粒湯圓」。



有港女早前在Threads上發文及相，指自己用洗衣機洗壞了1件羽絨外套，不知如何處理「警世：千祈唔好將羽絨放落洗衣機洗，依家點部署？」。樓主發布洗完晾起的羽絨外套相片，可見外套的橫間夾層出現1個如乒乓波般大小的毛球，樓主指這些毛球又硬又實，曾嘗試用羽毛球拍拍打衫身，用盡方法也鬆不開這些毛球，於是在網上向網民尋求解救方法。

網民提供解決方法，「假如你有乾衣機，掟幾個全羊毛嘅乾衣球同羽絨褸一齊開機乾就可以」。（GettyImages）

不少網民見狀紛紛提供解決方法，「假如你有乾衣機，掟幾個全羊毛既乾衣球同羽絨褸一齊開機乾就可以，我年年都係咁洗羽絨褸」、「用風筒暖風吹，一路吹一路搣散啲波，再拉埋拉鍊風筒放入衫身／手䄂吹到鼓起，邊吹邊用衣架拍打，99%成功救返件羽絨，唔好問點解我知」。

亦有人建議「羽絨最好選一格格的，回復原狀都較易」、「等佢乾咗再拍返鬆佢」。有網民則笑言「一律建議買過件新」、「笑咗，我以為做咩無端端有粒湯圓」。