赤柱單車友慢駛上斜　累尾隨巴士變龜速行車　網民斥自私提1建議

單車亦是道路使用者，但在馬路行駛時卻不時出現具爭議的場面。網上流傳1條影片，顯示巴士沿赤柱峽道往淺水灣方向上斜行駛，前方卻有單車友正奮力踏單車上斜，但車速較慢，而且來回行車線之間畫上雙白線，尾隨的巴士不能越線扒頭，加上快要埋站上落客，故只能在跟在單車身後龜速行駛。



影片引來許多網民熱議，有人認為單車友「應該停低讓巴士過 」、「真係好自私」、「讓路先啦」；但亦有人支持單車友，「其實係城市同道路規劃嘅問題」、「其實係架巴士埋站，架單車乜都冇做，唔明啲人鬧乜」。有網民則提出前方雙白線可改為左邊虛線右邊實線，讓車輛在安全情況下合法越線「扒頭」。



單車和巴士一前一後上斜。（Threads影片截圖）

巴士跟隨單車慢駛上斜

相關影片被上載至Threads，長約18秒，現場是赤柱峽道往淺水灣方向1個彎位，來回各有一條行車線，中間畫上雙白線，巴士跟在單車身後上斜，但單車車速較慢，而且不遠處的巴士站有乘客等車，故巴士不能越過雙白線，只能尾隨單車龜速慢駛，之後「埋站」上客，繼續隨單車友上斜。

巴士「埋站」上客後，繼續隨單車友上斜。（Threads影片截圖）

網民認為單車應先讓巴士先行

影片引起大量網民討論，認為單車友「其實有位畀架巴士過咗先唔係更好咩？」、「考慮下後面可能有10幾架車一齊慢慢行」、「上得慢，呢個位唔係好斜」、「其實幾危險，萬一出咗事，司機就要孭飛」、「巴士站嗰個位都可以停低讓巴士」。

但亦有人支持單車友，「1個人的道路使用權，與後面幾車人的道路使用權是一樣的」、「有乜問題？」，有網民指出如前方雙白線修改為左邊虛線右邊實線，巴士在安全的情況下就可以越線「扒頭」。

（綜合）