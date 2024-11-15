大媽結婚4次3任丈夫新婚猝死！驚揭3大共通點　喪夫即爭產極心寒

這名五旬大媽先後結婚4次，竟有3任丈夫新婚猝死？內地1名72歲老翁「紅事變白事」，他50多歲的2任妻子新婚個多月後就猝死，老翁的子女處理為爸爸辦理身後事時，五旬繼母突然拿出遺產轉讓文件，指老翁生前已簽署將所有財產留給她。

老翁與大媽結識約1個月即堅決要結婚，沒料到新婚個多月就猝死，而子女對繼母的爭產行為起了疑心，調查後驚揭爸爸竟是繼母的第4任丈夫，而其第2及第3任丈夫亦已身故！而綜合資料所知，大媽的3任猝死丈夫竟有3個共通點，就是全都是70歲以上男子，均是在新婚不久就猝死，並且死前都簽了遺產轉讓書。

老翁的子女向律師諮詢後，認為繼母已涉及詐騙，目前正考慮報警處理。有知情者就懷疑接連出現婚後猝死事件，或與大媽的「興奮行為」及生理需求旺盛有關，但內情有待進一步調查。

浙江省麗水市72歲陳姓老翁在老伴死後5年，結識了第2任妻子，可惜新婚月餘就猝死。（示意圖，非當事人。GettyImages）

綜合內媒報道，浙江省麗水市72歲陳姓老翁在新婚個多月後猝死，子女悲痛的同時，開始對繼母感到懷疑。

陳翁兒子表示，爸爸雖年老，但身體向來健壯，今年初才進行全身身體檢查，結果顯示他的健康狀況良好。他透露，自母親5年前病逝後，父親就一直想要再找個伴，卻遭到他與妹妹阻止。

以生命威脅子女同意再婚

今年6月，陳翁不知透過什麼途徑結識到1名50多歲的劉姓大媽，相識才1個月就要與劉大媽結婚，「我父親像着了魔一樣非要與她結婚」，甚至以死相迫，說要跳河自殺，來威脅子女同意婚事。

陳翁最終於7月初與劉大媽登記結婚，同日正式同居，然而1個多月後，就傳出陳翁猝死的消息。

劉大媽拿出1份有陳翁簽名的遺產轉讓書出來，指陳翁決定將所有財產給予劉大媽。（GettyImages）

老翁遺產全留新婚妻

陳翁女兒表示父親的身後事是由他們兄妹二人操辦，而當喪事一完，繼母劉大媽就拿出1份有陳翁簽名的遺產轉讓書出來，指明陳翁所有遺產均轉讓及劉大媽，子女均未能繼承得一分一毫，「根本沒有我們兄妹的份」。

子女調查繼母婚育史有驚人發現

陳翁兒子透露，他們一看到劉大媽手持的遺產轉讓書就開始警惕媽，並悄悄調查起劉大媽的婚育史，隨即有了驚人發現。原來劉大媽在與陳翁結婚前曾有過3段婚姻，並與首任丈夫育有1個兒子。除了首任丈夫是同齡人外，劉大媽之後的2任丈夫都是70歲左右的老人。而最令人吃驚的是，第2、3任丈夫與陳翁一樣，都是新婚不久就猝死，且猝死前都簽有遺產轉讓書，同意將財產全數留給劉大媽。

有知情者指劉大媽與首任丈夫離婚的原因是丈夫無法滿足其生理需求。（GettyImages）

大媽被指性慾旺盛

據知情人士指，劉大媽雖與當農民的首任丈夫離婚，但多年來一直有來往，而2人的兒子雖沒有正當職業，卻能在城中購入房產及汽車，故懷疑劉大媽是兒子經濟來源。而劉大媽與首任丈夫離婚的原因是她性慾旺盛及「床上功夫了得」，丈夫無法滿足其生理需求，「劉某的第一任丈夫對我講，劉某之所以要跟他離婚，就是因為他無法滿足劉某的生理需求所導致的」。

另1名知情者就懷疑劉大媽之後的2任丈夫猝死與她的「興奮行為」有關，「如果沒有猜錯的話，劉某後來又找的丈夫之所以會在結婚不久後就出現猝死的現象，就應該與劉某的『嗨』勁太大有關係」。

基於陳大媽的3任丈夫都先後猝死，她頻繁結婚之餘，猝死丈夫更有3大共通點，故情況令人生疑。陳翁的子女向律師諮詢後，律師指劉大媽行為或已涉及詐騙，故陳翁子女目前正考慮報警處理，希望能查明事件真相。

（綜合）