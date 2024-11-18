遭女上司性侵！「逼脫褲」硬上奪第一次　壯男受辱崩潰後續超心酸

職場性騷擾不分男女，也不應啞忍！有打工仔於討論區發文，控訴長期遭受女上司肢體騷擾，包括「拍屁股」等，甚至強迫「脫褲」性侵。樓主拒絕後，竟被女上司強行脫褲「硬上」性交，並威脅「敢說出去你就準備吃自己」。樓主受辱後崩潰，「沒想到，我的第一次就被這個大齡女子奪走了」，但擔心難以舉證性侵，加上害怕被別人「閒言閒語」，決定啞忍，並向公司辭職。



帖文引來網民熱議，認為樓主一定要報警，「給加害者一個教訓」；也有網民質疑事件真偽，樓主則強調「真人真事」並非編造。



有打工仔於討論區發文，控訴長期遭受女上司肢體騷擾，包括「拍屁股」等，甚至強迫「脫褲」性侵。（示意圖／gettyimages）

打工仔稱被女上司性侵

該打工仔於台灣討論區Dcard以「被女上司性侵」為題發文，講述被女上司「性侵」的慘痛經歷。樓主指該女上司年齡目測約40歲，常以肢體動作騷擾他，包括「摸頭」、「拍肩膀」、「拍屁股」等，「一開始我並不在意，以為這些都是上司對下屬的關愛，但我發現她是只針對我，就感覺有點不舒服」。

樓主又說，女上司經常開一些玩笑讓他感覺被性騷擾，例如「聽說長得高的男生雞雞比較大齁，你長這麼高肯定很大」、「多長時間會自慰1次」等，工作時也會透過手機應用程式Line傳送「露骨」用詞。

該打工仔講述被女上司「性侵」的慘痛經歷。（《夫妻的世界》劇照）

拒絕就範被威脅「炒魷」

可是沒有最離譜，只有更離譜。樓主說，某天女上司叫他到辦公室，然後命令他脫褲子。樓主拒絕並質問原因，詎料女上司直接把其褲子和內褲拉到腳底，「我差點叫出來」，並說「我不照做就會被炒魷魚」。無奈下樓主停止反抗，被女上司「硬上」性交得手，完事後威脅他「如果你敢說出去你就準備吃自己」。

樓主受辱後崩潰，「每回想一次都對我的身心靈有嚴重的打擊」，但擔心難以找到證據舉報，「如果我檢舉她，會不會被同事或家人揶揄說我竟然被女的性侵，還有男的被性侵是不是比女的舉證還要困難」，樓主稱被性侵後自覺很髒，故一回家就去洗澡，「這樣驗DNA還驗的出來嗎？辦公室也不知道有沒有監視器……啊現在我的思緒好混亂，沒想到我的第一次就被這個大齡女子奪走了」。

樓主受辱後崩潰，「每回想一次都對我的身心靈有嚴重的打擊」。（示意圖／gettyimages）

網民建議報警

網民看過帖文議論紛紛，有人認為樓主一定要報警，「希望你鼓起勇氣報警，一定要給加害者一個教訓！」、「絕不能隨意說放棄，尤其是嚴重傷害已經造成，你要是還愛你自己就必須去報警（記得要先蒐證），也可以阻止其他人受害！」。

決啞忍並向公司辭職

但也有網民質疑事件真偽。樓主回應時強調是「真人真事」，「很抱歉但這是真的，我沒有這麼會編故事，也沒必要做這種吃力不討好的事情，我的個性就是唯唯諾諾比較沒主見的人，所以事情當下沒有做出行動是我的不對，換做是其他人早就翻桌了吧！」。

樓主又說，擔心被別人「閒言閒語」，決定「啞忍」並向公司辭職，「果然我的顧慮是對的，如果這件事被揭露每次出庭都要被傷害1次，還要被別人閒言閒語，那麼我還是吞下這件事吧，接下來我會向公司提出離職」。