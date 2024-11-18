天價豆苗$338！內地客3人吃中菜$2000呻貴　網民看店名：價錢合理

【香港旅遊／中環美食／豆苗】天價豆苗！有內地客於小紅書上載用膳後賬單，表示一行3人在中環某餐廳吃中菜，埋單近2,000元，當中1碟豆苗就要價338元，直指「驚呆了」。



帖文引來網民熱議，「1個素菜只是清炒也要幾百，還是有些讓人震驚的」、「一個單純的清炒素菜……200多近300，感覺是還是有點不能接受的」。不過也有不少網民看到店名及地點後，發現那是香港頂級中菜館，而且獲米芝蓮指南推介，認為「價錢合理」，「這可是中環的名店」、「去高級地方食飯差不多」、「環境舒適，服務不錯，東西好吃就可以，這1家2,000算划算的」。



1碟豆苗要價338元，價格高得令內地客驚呆。（示意圖／資料圖片）

中環食豆苗1碟338元 內地客：那麼貴

有內地遊客於小紅書發文表示，他11月12日（星期二）一行3人到中環餐廳吃中菜，沒想到埋單總計近2,000元，1盤豆苗便要價300多元，令他「驚呆」，「被經常來這吃的長輩帶來的，菜也是該長輩點的，買單的時候因為還有別人在，不好推單，沒想到買單的時候那麼貴。簡直驚呆了！」。

從樓主上載賬單見到，他們點了「黑糖黑椒黑毛豬（1份388元）」、「鱘魚鮑魚燒賣（3位384元）」、「金絲海鮮腸粉（1份158元）」、「石榴山竹牛肉（1份98元）」、「香煎蘿蔔糕（1份88元）」、「安蝦鹹水角（1份88元）」、「筍香鮮蝦餃（3件81元）」，加上338元1份的「豆胚（即豆苗）」，以及茶介和「加一」服務費等，埋單總計1944元。

3名內地客用餐後埋單總計1944元。(小紅書)

樓主還點了黑毛豬、鮑魚燒賣等食物。(小紅書)

帳單顯示的店名為「CHINA TANG」，即「唐人館」，是位處中環的頂級中菜館，且獲得米芝蓮指南推介，屬香港著名高級食府。

網民看店名地點：算划算

網民看過賬單震驚，「香港葷菜1個幾百我能接受，關鍵是1個素菜只是清炒也要幾百還是有些讓人震驚的」、「1個單純的清炒素菜……200多近300，感覺是還是有點不能接受的」、「貴到離譜」。

但也有不少網民看到店名及地點後，認為「價錢合理」，「這可是中環的名店。你去之前不會不知道吧？而且他在置地廣場」、「這個地理位置就已經告訴你這家餐廳不簡單」、「去高級地方食飯差不多」、「香港的餐飲業是明碼實價的、這點是透明的」、「環境舒適，服務不錯，東西好吃就可以，這1家2,000算划算的」、「貴的不是菜，是炒給你吃的人工」。