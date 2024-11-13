衰十一！24歲軍人網交15歲少女　首見面即「愛愛」　捱告判刑出爐

軍人理應嚴守紀律，但總有害群之馬！台灣桃園1名24歲男軍人在網上認識1名15歲少女，之後邀請對方見面外出遊玩，詎料初見面就將少女帶到旅館，2人繼而發生關係。少女事後神情有異，家人發現後加以追問，驚悉事件後憤而報警，向涉事軍人作出追究。



被告在庭上認罪，除了向受害少女道歉之外，還賠償30萬新台幣（約7.6萬港元），因而獲得受害少女一方原諒。法官裁定被告對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪名成立，判處3個月有期徒刑，緩刑2年，其間要接受保護管束。



被告承認和15歲小女友發生關係。（示意圖/gettyimages）

經IG相識成為情侶

判決書指出，24歲呂姓男子是職業軍人，去年初透過instagram認識1名15歲國中少女，2人繼而成為情侶。

呂男邀請小女友同年7月28日外出，中午進食雙人浪漫午餐，同日下午3時許，2人在桃園區1間旅館休息，呂男在沒有違背少女意願下，雙方發生關係。少女事後神情出現異常，被母親察覺不妥，事後翻查其社交程式對話，驚悉女兒與成年男子性交，經追問後確認事件，大怒報警提告。

法官裁定被告罪成，判處3個月有期徒刑，緩刑2年。（示意圖/gettyimages）

被告一直承認罪行願道歉賠償

由接受警方調查至案件在桃園地院審訊，被告一直承認罪行，除了向少女道歉之外，更向少女父親賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。

法官認為被告利用受害少女，沒有考慮尊重其身體，嚴重影響對方身心和人格發展，造成心理受創，但被告認罪態度尚可，加上並無前科，少女和其父親同意給予被告緩刑機會。法官裁定被告對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪名成立，判處3個月有期徒刑，緩刑2年，其間接受保護管束，案件仍可上訴。

（綜合）