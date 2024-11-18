內地男結婚1原因無註冊　生仔後入稟法院追妻子禮金　網民：人渣

生子後就追禮金？內地男子李某2年前迎娶張姓女子，合共支付約15萬人民幣（約16萬港元）聘禮，婚後育有一子。由於張女當時未達結婚合法年齡，所以沒有註冊，未正式結婚，不料最近李男入稟當地法院，起訴妻子需按當地傳統習俗發還聘禮。當地法院認為夫妻共同生活時有互相轉賬，共同承擔生活開支，無證據證明張女有任何過錯，所以駁回訴訟，更提醒男方給予聘禮時要考慮個人財力。網民鬧爆男方是「騙孕」，「孩生都生了，還要彩禮」、「這個男子是個人渣」。



李男支付總值約15萬人民幣的聘禮，近日入稟當地法院要求妻子按當地傳統習俗發還聘禮。（《幸福到萬家》劇照）

女方未達合法年齡 沒有正式註冊

內媒報道，2年前湖南岳陽湘陽縣男子李某與女子張某結婚，當時李支付總值約15萬人民幣的聘禮，包括：8.8萬元人民幣（約9.6萬港元）的禮金、約1.1萬元人民幣（約1.2萬港元）金器、手機及親屬禮金等。而女方則帶回1萬元人民幣（約1.1萬港元）現金及其他嫁妝與共同展開新婚生活，之後兩人更育有一子。由於張女結婚時未達當地結婚合法年齡，故未正式註冊。

李某入稟當地法院，起訴妻子需要按照當地傳統習俗發還聘禮，但當地法院駁回訴訟。（示意圖/Unsplash)

不料最近李某入稟當地法院，起訴妻子需按照當地習俗發還聘禮。法院認為聘禮中手機、親屬禮金屬於贈予和人情往來，不屬聘禮範圍，其次兩人共同生活2年多，轉賬紀錄顯示二人均有承擔生活開支，無證據顯示張女有任何過錯。加上考慮到他們育有一子及家庭實際開銷，當中的禮金及金器作生活費不算高，所以駁回訴訟。

網民：孩子都生了，還要彩禮

事件曝光後，網民一面倒批評男方，認為他「騙孕」、「孩子都生了，還要彩禮」、「不是騙婚，但有些過分」，也有人質疑男方是不是沒錢了，提醒「彩禮要按規矩，不然給自己挖坑」、「彩禮要量力而為」。

（微博）