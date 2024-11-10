女子新屋地氈下藏詭異五芒星　網民指與邪教有關　真相竟是這樣

搬新屋經常都有意想不到的事情發生。有外國女子早前購買新居，當她拿起屋內地氈時，發現地板竟藏有「五芒星」圖案，她將照片上傳至社交網站引起熱議。據外媒報道，「五芒星」圖案與當地邪教有關聯，有網民建議屋主要立即進行淨化儀式，又認為圖案是「保護圈」。不過，有網民指照片在網上流傳多年，質疑照片真確性，認為女子並非屋主，純粹是「炒冷飯」。



當地女子瑪麗（Mary）購買了新居，當她拿起前任屋主留下的地氈時，發現地板竟然有一個「五芒星」圖案。（網上圖片）

外國女子發現地下氈有五芒星

外媒報道，1名叫瑪麗（Mary）的女子較早前購買新居，當她拿起前任屋主留下的地氈時，意外發現地板有一個「五芒星」圖案，便拍照上傳到為社交平台，好奇問：「新居中拿起地氈，發現這個東西，你第1個想法是什麼？」

外媒指，「五芒星」圖案與當地邪教儀式有關聯，當中5角代表5個元素—「地、水、火、風、空」，亦有不少人認為圖案代表對生命的聯繫。

有網民指自己有同樣遭遇，建議瑪麗「立即淨化家居，負能量就可以驅走」。（示意圖/Unsplash)

帖文引起熱議，有網民指遇過同樣事件，建議瑪麗「立即淨化家居，負能量就可以驅走」、「立即找神職人員驅鬼」，亦有人指「五芒星」具保護作用「它是一個保護圈，即管淨化屋企、打開窗及裝飾屋企」。

不過，有眼利網民質疑相片真確性，「照片已經在網上被傳閱多年」、「我幾年前已經見過張圖了」、「根本她轉發了其他人的圖」，認為事主存心炒作。

（綜合）