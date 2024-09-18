麥當勞｜台網民咁嗌麥香雞自嘲邪教食法　走醬之餘連呢樣嘢都冇？

麥當勞口味多元，加上經常推出優惠，有大量的粉絲擁護。最近有一名台灣網民在社群說道，最近買了麥當勞的麥香雞，並且提出了「2樣客製化」，並自覺是邪教，想知道「通常這種要求，店員都在想什麼？」，引發熱議。



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網民在社群平台「threads」上指出，她9日到了麥當勞買了一個麥香雞，並且要求不要麥香雞醬、不要生菜，她同時也好奇「通常這種要求，店員都在想什麼？」，並自嘲自己根本是邪教。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此文一出，吸引不少「麥胞」回應：

「就覺得輕鬆而已呀哈哈哈」

「最喜歡這種什麼都不要的客人了」

「超爽，夾一片肉就能包」

「最愛什麼都不加的人很快就做好」

「這單真輕鬆」

「廚房人員路過，不用調理直接包我覺得超讚」

「會覺得妳是天使」。



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但也有人認為：

「身為廚房麥胞，心裡會想這個人來吃麥當勞幹嘛，根本把靈魂都拿掉了啊」

「這樣吃起來不會乾乾的嗎？」

「蛤，免費的我都加爆欸」

「這樣好吃嗎？」

「連想都不用想邪教無疑」

「那個醬一定要的啊」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】